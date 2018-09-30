規模7.5強震引發海嘯 印尼近千死傷

2018年09月30日 04:11 中國時報 諶悠文 、蔡致仁／綜合報導 、蔡致仁／綜合報導

印尼中蘇拉威西省遭地震及隨之而來的海嘯侵襲，重災區帕盧市一條街上擺放罹難者遺體，一些居民前來認屍。（路透）

印尼蘇拉威西地震海嘯位置圖

印尼近年強震大事紀

印尼蘇拉威西島前天（28日）傍晚發生芮氏規模7.5的淺層地震，並引發海嘯，造成至少384人死亡，540人受傷。當局昨天表示，許多民眾是在海灘戲水時，慘遭6公尺高的巨浪吞噬，海岸線散見許多屍體。數以千計的房屋、醫院、購物中心和飯店倒塌或受損，預計罹難人數還會上升。

巨浪吞噬 海灘節變調

印尼國家災害應變總署發布的官方死亡人數384人，全都在距離震央約80公里的中蘇拉威西省首府帕盧市。因為死傷者激增，擠爆帕盧市醫院，一些傷患只能露天接受治療。

印尼軍隊已展開動員，當局正設法挺進遭海嘯侵襲的重災區。強震造成停電，導致帕盧周圍及距震央27公里的附近漁村浪加拉（Donggala）通訊中斷，協調救援工作遭遇困難。

在35萬人口的帕盧市，數以百計民眾聚集在海灘準備迎接預定28日晚展開的海灘節，6公尺高的大浪在夕陽西下的傍晚時分突然來襲。有些民眾爬上6公尺高的大樹，才逃過一劫。

停電斷訊 阻救援工作

由於通訊和電源中斷，不少人的家屬則是生死不明，所以目前很難掌握確切的死傷數字，當局尚未收到震央所在的浪加拉縣山區與其他地區的災情報告。

科學家指出，印尼的地質構造獨特，或許因此印尼政府未能準確預測海嘯。海嘯通常是隨著地殼的垂直活動，下方的海水與表面的海水產生碰撞，形成巨浪。然而，這次地震可能屬於「平移斷層」（strike-slip fault），即兩塊同時橫臥、同水平方向的地殼互相磨擦，因而使印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）錯估形勢。

當局挨批 太早撤警報

BMKG在海嘯警報發出後約30分鐘，即解除警報，而當時海嘯巨浪正撲向沿岸，部分市民走避不及，BMKG為此遭到輿論批評，許多人質疑BMKG根本未掌握實際海嘯資訊。

印尼防災部門已指示居民，時刻保持危機意識，遇到強震，不要在室內或山坡附近逗留，應迅速向安全地區移動。

(中國時報)