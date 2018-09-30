卡瓦諾涉性侵 川普令FBI一周查明

2018年09月30日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議院司法委員會28日通過最高法院大法官提名人卡瓦諾任命案。但在該委員會的要求下，總統川普指示聯邦調查局（FBI）對卡瓦諾重啟被控性侵的調查。他聲明指出，新調查「須在限制範圍內」，並且「在一周內完成」。

這項決定推翻川普政府先前說法。川普政府曾表示對卡瓦諾的背景審查已經完成。早些時候，在共和黨籍參議員弗雷克表示支持提名卡瓦諾成為最高法院大法官之後，參議院司法委員會投票通過，將這個提名提交給參議院全院表決。但是弗雷克要求推遲全院表決，讓FBI針對卡瓦諾被控性侵一事進行調查。

參議院司法委員會的投票結果是11票贊成、10票反對，黨派界限分明。參議院司法委員會共和民主兩黨分別佔別佔11和10個席次。

弗雷克說，「我們不期望他們（民主黨人）會投贊成，但也不希望他們抱怨FBI沒有調查。這個國家正在被撕裂，我們必須確保盡了調查的責任。我認為，這個委員會已經做得很好，但是我們需要暫停一下，確保FBI可以進行調查。」

另一位共和黨參議員穆爾科斯基在投票結束後表示贊同弗雷克提議。由於共和黨在參議院的席位是51席，只比民主黨多兩個席次，因此他們幾乎沒有其他選擇，只能延後確認卡瓦諾為最高法大法官的過程。

共和黨領袖表示，他們仍計畫在29日就卡瓦諾的提名進行程序投票，不過會把最終的確認投票延後。他們原本希望在10月2日表決。

卡瓦諾和指控他的福特女士28日先後出席參議院司法委員會就性侵指控舉行的聽證會。福特說，自己100％確定當時性侵她的是卡瓦諾。卡瓦諾則激動喊冤，強調自己無辜，絕沒有像福特所指控的那樣，在1982年對她有性侵行為。

只有參議院全院表決通過，川普提名的卡瓦諾才能成為最高法院大法官。卡瓦諾是保守派，如果他出任最高法大法官提名得到確認，部分人士擔心，會使得最高法院在同性戀、墮胎等問題上傾於保守。

(中國時報)