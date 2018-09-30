潭美今撲日 康芮動向周三明朗

2018年09月30日 04:11 中國時報 廖德修 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

氣象局表示，第24號中颱潭美今天將快速橫向通過日本，而25號輕颱康芮則於昨天下午2點生成，在關島西南方海上朝西北西移動，由於距離尚遠，最快周三（10月3日）才能判斷是否對台灣有直接影響。氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，今年是自1994年後，1月至9月颱風最多的一年、有25個颱風。

氣象局預報員王品翔表示，康芮往西北西移動，沿途的海洋能量與環境俱佳，威力會再增強，到達台灣東南方外海時應該會達到中颱的強度。

吳德榮說，各國氣象機構的模擬模式皆顯示，當太平洋高氣壓最弱時，康芮的移動路徑偏東，將從琉球附近迴轉向北而去。當太平洋高壓最強時，康芮的路徑便偏西，將通過呂宋島北部近海。可見變化範圍相當大，要到下周才會明朗。

王品翔則說，今年颱風都繞過台灣，只有瑪莉亞比較靠近，原因是高氣壓的位置比往年偏北，這會導引颱風往北轉，朝著日本、甚至韓國、中國大陸而去；如果太平洋高壓位置偏南，颱風的路徑便會往西，對台灣的威脅就會增加很多。

潭美颱風今日將侵襲日本本州，大阪關西機場將關閉機場跑道，長榮、華航、台灣虎航、樂桃航空等航空公司，今日航班將有許多異動，尤其大阪航班幾乎全取消。

長榮航空30日從桃園、高雄飛往大阪關西的航班全數取消。往返桃園－沖繩的BR112/BR113航班，機型由A321-200放大為波音777-300ER；桃園－成田BR196/195航班，提前1小時起飛；松山－羽田航班BR190，延至10月1日上午7時10分起飛。

華航表示，今日桃園高雄飛往大阪關西的航班全數取消，還有桃園－高松CI178/179航班取消。不過，關西大阪至桃園的CI159航班維持正常。另外，華航桃園往返鹿兒島CI118/119航班、桃園至關西大阪CI158、桃園至名古屋CI150航班，將延後起飛。

(中國時報)