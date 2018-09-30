美F-35戰機墜毀 1億美元報銷

2018年09月30日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國F-35B匿蹤戰機日前才首次參與實戰，成功空襲阿富汗坎達哈地區的塔利班目標，卻於28日訓練期間傳墜機意外。一架美軍陸戰隊F-35B匿蹤戰機，當天在南卡羅萊納州博福特陸戰隊航空基地附近飛行時墜毀，所幸無人傷亡，但這架造價約1億美元的戰機就此報銷。這是F-35戰機首宗墜毀事件。

隸屬美軍陸戰隊第2航空聯隊暨第501陸戰隊戰鬥機攻擊訓練中隊的這架F-35B匿蹤戰機，在河邊附近墜毀，現場冒出大片黑煙，機師及時彈射逃生獲救送醫。

F-35戰機由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產，是具備高科技性能並採匿蹤設計的第五代戰鬥機，作戰半徑超過1000公里。F-35每架要1億美元（約台幣30億元），這是F-35系列戰鬥機2006年首飛以來，第一次傳出墜毀事件，美國軍方正在調查意外原因。

F-35戰機共分3個型別，包括傳統起降的A型機，美國空軍與盟國空軍使用；短場起飛垂直降落的B型機，機尾搭配可轉向的噴嘴，具備垂直起降能力，美國海軍陸戰隊與英國皇家海軍採用；艦載的C型機，美國海軍使用，部署在航空母艦，而3款戰機的共通性相當高。

另外，美國國防部同日宣布與洛克希德馬丁公司達成協議，將購入141架F-35戰機，總值115億美元，戰機的每架售價比2017年時下降了5.4％。

(中國時報)