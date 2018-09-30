王毅稱不接受訛詐 不懼施壓

王毅出席聯合國大會一般性辯論並發表《堅持多邊主義共謀和平發展》演講。（新華社）

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中國時報
王嘉源／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅28日在美國紐約出席活動時稱，面對貿易摩擦，大陸始終主張通過平等對話與協商，大陸不接受訛詐，更不懼怕施壓。他警告說，近來美陸關係就像「玻璃杯」，打碎容易復原難。提到陸美貿易問題時，他批判貿易保護主義必將「損害自己並殃及各方」。

指戰略誤判不利美國

王毅28日出席聯合國大會前，先於美國智庫外交關係協會（CFR）演說，與協會主席哈斯及美國前財長魯賓等對談。王毅表示，美陸關係凝聚兩國幾代人心血，應當被「精心呵護，倍加珍惜」。他指著身旁玻璃杯說：「就像這只杯子，打碎容易，但要復原就困難了。」

王毅指出，目前美陸關係面臨問題的深層次癥結在於，美國有些觀點認為大陸也會「國強必霸」，甚至會挑戰和取代美國在世界上的領導地位。他稱這是一個「重大的戰略誤判，對美國的利益和未來極為不利。」但遺憾的是，這種帶有自我想像的猜忌正在蔓延，也使陸美之間解決具體問題變得更加困難。

他說：「中國一定會走出一條與傳統大國不同的發展道路，不會也不可能重蹈國強必霸的覆轍。中國既不會成為美國，不會挑戰美國，更不會取代美國。中國走的是一條和平發展之路。」

坦承市場換外國技術

王毅稍後在聯大總辯論發表《堅持多邊主義，共謀和平發展》演說，將大陸塑造為國際秩序維護者和多邊主義踐行者。他說，大陸在當今國際規則受衝擊、多邊機制遭挑戰、國際局勢不確定性情況下，「堅定奉行多邊主義」、「維護聯合國體系」。

美國之音報導，在CFR被問到美方質疑大陸強迫外企轉移技術時，王毅否認陸方存在任何強迫政策，但承認以外國技術換大陸市場的做法。他說，「中國的優勢是市場，美國企業需要中國的市場，中國企業需要美國的技術，這是一種公平交易。……沒有偷竊技術，這是不可能的。」

南海增防衛非軍事化

面對南海軍事化質問，王毅說，那不是軍事化，是防衛設施；而建立這些防衛設施，都是美國經常把大型戰略性武器——戰略轟炸機或大型軍艦開到這裡來。他說，「想像一下島礁上的中國人都會感到軍事上的壓力，才要求要增加一些防衛設施。但增加的是防衛措施，跟軍事化沒有直接關係。」

(中國時報)

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