陸媒批美 正塑造大國競爭冷戰氛圍

2018年09月30日 04:11 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

繼美國中情局首位女局長哈斯波表示「密切監視」大陸在自身以外地區擴大影響力，美國之音29日再稱，網路安全公司「火眼」指出，大陸可能仿效俄羅斯干預美國2016年總統選舉，以發送釣魚電郵攻擊美國一些政治行動委員會和各種智庫。

陸媒《環球時報》29日刊登專文稱，哈斯波指「正在監視中國的全球意圖」，令人想起冷戰時期如影隨形的「諜戰」戲碼。文章指出，美國情報界對大陸、俄羅斯等國家的情報蒐集，規模從未縮小、過程從未停止。哈斯波的言論，可視為對美國社會自身的一種政治動員，塑造出了「大國競爭」迫切需要的某種「冷戰氛圍」。

哈斯波24日在母校路易斯維爾大學演講表示，大陸「正努力消除美國的影響力，以達成自己的目的」，「我們確實在非常密切地監視他們似乎正在自身以外地區擴大影響力的努力，包括非洲、拉丁美洲、太平洋島嶼和南亞。」

她指出，「我們對他們使用的某些手段感到擔憂」，例如向貧困國家提供投資，這些國家可能無法償還貸款，「我們希望這些國家能意識到，外國對他們的基礎設施和國家安全設施進行的投資，可能最終會損害他們的主權。」

美國之音引述網路安全公司「火眼」聲稱，陸方透過發送釣魚電郵，攻擊美國一些政治行動委員會和各種智庫，但是目前還不知道，透過這些攻擊，能夠得到什麼資訊；若能得到，要準備如何利用。

但也有人對此持保留看法。如前中情局分析人士奈德‧普萊斯向美國之音分析，目前還沒看到陸方要「把網路能力當作武器」，用在美國年底大選，「他們似乎還沒做出走向這個方向的政治決定」。

(中國時報)