大陸軍演 時刻準備懟灣灣

2018年09月30日 04:11 中國時報 張國威╱綜合報導

大陸央視29日報導，中共中央總書記習近平27日前往79集團軍某陸航旅訓練場，登上大陸自主研製的直-10武裝直升機，配戴專用頭盔，操控機載武器及觀瞄系統。（摘自央視）

隨著近期美軍B-52轟炸機飛越南海、東海，升高地區軍事緊張的舉動，解放軍對台軍演宣傳再度升溫。大陸官媒29日報導指出，南部戰區對台主力之一的第74集團軍某炮兵旅於近日再度千里機動到西北大漠，用PHL-03式300毫米多管火箭炮系統展開了長程火力精確打擊演練。陸媒指出此舉是在「時刻準備懟灣灣！」

央視軍事頻道公眾號報導，第74集團軍某炮兵旅於近日千里機動，從廣東到西北大漠，展開長程火力精確打擊演練，通過全程隨機導調、全時動態偵察、即時毀傷評估，對部隊綜合作戰能力進行檢驗。而其視頻公布的長程火力武器型號即為PHL-03多管火箭炮系統。

報導指出，該炮兵旅軍演時，首先以偵察分隊運用無人機完成目標核查確認，而後使用各火力單元針對不同目標性質進行打擊，打擊完畢後發現敵縱深隱蔽工事內，仍有部分要害節點目標殘存。指揮員迅速擬制補充打擊方案。

第74集團軍炮兵旅上次開赴西北戈壁沙漠實彈射擊演練是5月11日；該次演練中首次用PHL-03多管火箭炮系統大規模發射新彈種「火龍-140A」，最大有效射程達150公里，誤差在10公尺左右，部署在福建平潭附近，將能精準打擊新竹基地特定目標。

大陸軍事專家王雲飛此前受訪表示，因解放軍9月進入新兵招募期，除了特殊因應國際形勢變化演習需要外，例行軍演多安排在5至8月期間。

PHL-03使用的300毫米長程火箭彈單價約75萬元人民幣（下同，約345萬元新台幣）。目前推出新型150公里射程的增程火箭彈和精確導引型火箭彈，單價超過100萬元。這僅是彈藥費用，還不算使用長程火箭炮時需要動用的測量、氣象、雷達、偵察無人機等配套體系使用費用。

(中國時報)