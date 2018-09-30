習近平東北行 登霹靂火

2018年09月30日 04:11 中國時報 張國威╱綜合報導

大陸央視29日發布視頻指出，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於27日親自登上了大陸自主研製的直-10武裝直升機，佩戴專用頭盔，操控機載武器及觀瞄系統，了解有關武裝情況。

據報導，習近平當天來到北部戰區79集團軍某陸航旅訓練場，除了登上直-10操控該機機炮外，也登上機場塔台、戴上太陽眼鏡，實地觀看陸航部隊直升機發射熱焰彈、誘導彈模擬實施接戰操演，及單兵快速突擊演練，看完後習近平對解放軍部隊展示出的過硬素質給予肯定。

習近平於25至27日，展開了為期3天的東北行，先後視察建三江、齊齊哈爾、松原、遼陽等地，視察內容涵蓋農業、工業、生態環保、國企、民企等。隸屬解放軍北部戰區的第79集團軍，駐地在遼寧省遼陽市，結束第79集團軍視察後，習近平即返回北京。

觀察者網昨報導，習近平登上的直-10直升機，是由中航工業研製生產、具有完全自主知識產權，是解放軍的第一款專用攻擊直升機。2012年11月，直-10在第九屆中國國際航空航太博覽會中首次正式曝光，同年加入現役正式列裝部隊，被大陸軍迷稱作「霹靂火」。

而作為大陸自行研製的第一種串列式座艙布局專用武裝直升機，直-10具備在野外保障和複雜戰場環境遂行各種任務能力，能攜帶空對地飛彈、空對空飛彈等多種武器。

(中國時報)