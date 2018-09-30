房產資訊透明化 創造三贏

2018年09月30日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

臺中市政府地政局日前辦理「107年臺中市住宅交易價格指數發表會」，期望透過產官學合作，共同探討臺中市房市趨勢及發展。

台中市政府地政局局長張治祥表示，隨著景氣變化，房價、租金連年高漲，民眾買房大不易，令許多年輕人望房興嘆。她認為，政府應作為領頭羊，推動發布具公信力之住宅交易價格訊息。

她期待業界支持響應，和政府攜手推動市場交易資訊透明化，健全住宅市場發展，幫市民把關住宅交易行情，創造三贏局面。

會中發表臺中市101年8月至107年6月之住宅交易價格指數，並揭示相關成交價及量分析數據，發表會由地政局張治祥局長主持，並邀請中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長林正雄、臺中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇（吉吉）、大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川。

以及台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長吳本源、台中市不動產代銷經紀商業同業公會理事長林傳傑和台中市不動產估價師公會理事長郭世琛等人，一起討論台中房市。

他們除了參與臺中市住宅交易價格指數啟動儀式外，並就台中市最近半年的住宅交易價格指數，提供書面意見及發表107年下半年的景氣展望。

臺中市政府地政局局長張治祥指出，「住宅交易價格指數」係與逢甲大學研究團隊合作，以公部門不動產買賣交易(實價登錄)資料庫為基礎，篩選住宅用、剔除特殊交易案件及極端值後之精準資料。

透過分析技術突破及劃分次市場與空間分群，每月提供具公允的中古屋住宅價格指數及住宅市場交易資訊供外界參考。

地政局說明，別於內政部營建署住宅價格指數係以全市編製指數且以季為單位，台中市將中古屋、住宅大樓與華廈作為分析標的，以101年8月為基期（100%），經運算本市各行政區房價差異後，將29個行政區進行空間分群。

依據各該行政區之價量與區域特性，合併為5個分群分別編製住宅價格指數，並提供透天厝、住宅大樓(華廈)之成交價量之平均數、中位數及標準差統計量。

除了提供民眾瞭解該區域之平均交易價格之外，更藉空間同質性分群，冀能更深入分析本市不同區域間房價變動趨勢。

指數方面，以西屯及北屯分群為例，最近一期(107年5月)指數152.60%與基期（101年8月）相比，成長近50%以上，與上月相較下跌2.41%。此外，103至105年間，亦是呈月月成長趨勢，顯示台中市住宅價格自實價登錄發布以來，價格呈現上揚。

交易量方面，107年上半年住宅交易件數為12,020件，與106年下半年13,450件相比，交易量減少1,430件，減少幅度約11%。

交易價格方面，在透天厝部分，107年上半年平均交易價格為1,239萬元/宅，與106年下半年之1,268萬元/宅相比，微幅減少2%；

住宅大樓與華廈交易價部分，107年上半年平均交易價格為18.5萬元/坪，與106年下半年之18.9萬元/坪相比，微幅減少2%。整體而言，107年上半年相較於106年下半年，呈現價平量微縮之情形。

(中國時報)