富宇「冊展」 讓綠意滲入字裡行間

2018年09月30日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

為響應「美好關係」計畫，富宇建設「冊展」書席，已於中秋連假前，於一德洋樓搶先亮相。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，「冊展」書席的設計以「展開書冊」為概念，期許把一片綠意種在字裡行間。

書席的外觀如書本攤立成「人」字，宛如大地展開卷冊閱讀，而人字又像是一對翅膀，同時意味著帶領讀者在書海間展翅翱翔。

「冊展」書席於一德洋樓舊時遺跡的紅牆磚瓦旁搭建，半通透帳篷式書屋兼顧通風及採光，增加使用和動線的彈性。

草地與實木地板的鋪設則象徵「以人為本，與自然共好」，整體設計巧妙呼應一德洋樓空間色調，活潑的造型及桌椅陳列也讓空間視覺更加年輕化。

由「美好關係」計畫發展而來的富宇「冊展」書席，規劃過程中也串連起許多美好關係。

書席內的書冊不僅由「羅布森冊惦」提供800本各類圖書定期更換；曾獲行政院文化獎、現年80歲的台灣資深藝術家謝里法，在聽聞富宇「冊展」書席理念後，更主動表示願意無償提供家中藏書與讀者共享，豐富書席的「美好關係」。

富宇「冊展」書席提前完成，富宇中秋嘉年華也在周末正式登場。

富宇建設協理周燕槿表示，今年中秋嘉年華主題「來家織生活」以「家」為題，傳遞家的溫暖自在，讓每位參與的居民都如同「回家」一般，感受舊時台灣的質樸與人文風情。

而一德洋樓懷舊的紅磚木樑，更是當時富貴家庭的象徵，選在一德洋樓舉辦，也代表著期盼富宇家族富貴平安的衷心祈願。目前於一德洋樓園區內已有許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」，展出別具故事的手繪畫作。

連續兩天的嘉年華活動規劃彩繪手工洋傘DIY、彩繪油紙傘DIY、塔可市集、舞蹈、合唱、星空電影院及中秋特別節目，富宇家族住戶與一般民眾都能參與。

(中國時報)