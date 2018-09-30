Al機器人微笑寶寶 助攻銷售

麗寶建設「微笑城市」個案，為了協助年輕人成家，除了室內採精裝修外，購屋並可獲得禮券，方便客戶選購家具。（圖／黃繡鳳）

友善列印
中國時報
文／

麗寶集團在台中嶺東商圈推出「微笑城市」個案，請來Al智慧機器人「微笑寶寶」助攻銷售，不但能接待客戶，還會介紹個案規劃，成為案場的新寵兒。

萬群地產總經理謝坤成表示，嶺東商圈位於台中產學的最核心，從精密機械園區、台中工業區、中部科學園區，黃金弧線串聯形成的科技走廊。

隨著近10萬名科技菁英移入，現有嶺東科技大學、已動工台中科技大學，預計還有近3萬學生商機，讓此區成為中台灣藏金量最雄厚的聚落。

「微笑城市」個案地段相當優越，緊鄰彩虹藝術公園、春社、保安公園、文山游泳池等，藝術人文、自然綠地的稀有環境，強調環境共生、共享的生活趨勢。

未來新社區中更提升加入智能的驅動，讓日常生活中除了保護地球落實環保節能之外，又能整合建築生活需求。

分別為科技智能、環保綠能、安全效能、貼心機能、傳訊功能等，公司才會請來Al智慧機器人「微笑寶寶」助攻銷售。

麗寶建設在近2,000坪基地上，推出首座AI智能宅「微笑城市」，規劃20至36坪，2至3房產品。為了協助年輕人成家，除了室內採精裝修外，購屋並可獲得20萬至30萬元不等的禮券，方便客戶選購家具。

在社區公設上，不但導入飯店式管理、還有VIP休閒會館、豐富娛樂公設、臨路黃花風鈴木、櫻花林道和藝術雕塑，營造在家即能度假的心情。

謝坤成指出，此案地段優越，串聯台中工業區、中部科學園區，更是科技走廊唯一面對單元二，最貼近七期、八期貴族生活圈，吸引年輕菁英家庭置產，個案才能銷售奏捷。

(中國時報)

富宇「冊展」 讓綠意滲入字裡行… 出自大師手 忠泰老佛爺開工

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。