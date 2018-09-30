Al機器人微笑寶寶 助攻銷售

2018年09月30日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

麗寶集團在台中嶺東商圈推出「微笑城市」個案，請來Al智慧機器人「微笑寶寶」助攻銷售，不但能接待客戶，還會介紹個案規劃，成為案場的新寵兒。

萬群地產總經理謝坤成表示，嶺東商圈位於台中產學的最核心，從精密機械園區、台中工業區、中部科學園區，黃金弧線串聯形成的科技走廊。

隨著近10萬名科技菁英移入，現有嶺東科技大學、已動工台中科技大學，預計還有近3萬學生商機，讓此區成為中台灣藏金量最雄厚的聚落。

「微笑城市」個案地段相當優越，緊鄰彩虹藝術公園、春社、保安公園、文山游泳池等，藝術人文、自然綠地的稀有環境，強調環境共生、共享的生活趨勢。

未來新社區中更提升加入智能的驅動，讓日常生活中除了保護地球落實環保節能之外，又能整合建築生活需求。

分別為科技智能、環保綠能、安全效能、貼心機能、傳訊功能等，公司才會請來Al智慧機器人「微笑寶寶」助攻銷售。

麗寶建設在近2,000坪基地上，推出首座AI智能宅「微笑城市」，規劃20至36坪，2至3房產品。為了協助年輕人成家，除了室內採精裝修外，購屋並可獲得20萬至30萬元不等的禮券，方便客戶選購家具。

在社區公設上，不但導入飯店式管理、還有VIP休閒會館、豐富娛樂公設、臨路黃花風鈴木、櫻花林道和藝術雕塑，營造在家即能度假的心情。

謝坤成指出，此案地段優越，串聯台中工業區、中部科學園區，更是科技走廊唯一面對單元二，最貼近七期、八期貴族生活圈，吸引年輕菁英家庭置產，個案才能銷售奏捷。

(中國時報)