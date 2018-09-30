出自大師手 忠泰老佛爺開工

2018年09月30日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

忠泰集團揮軍台中推出的代表作「老佛爺」個案，15日舉行開工動土典禮，宣告「老佛爺」新案公開進場銷售。當天的動土典禮由忠泰集團董事長李忠義、領航集團董事長李泰宏聯手主持，這棟科博草悟特區國際豪宅新地標即將誕生。

據了解，創立於1987年的忠泰集團，旗下概括忠泰建設、築內國際空間設計、聚泰物業、忠泰生活開發、明日聚落、忠泰建築文化藝術基金會等事業體，是一個採多角化模式經營發展，結合各領域頂尖專業的知名品牌集團。不僅打造建築規劃、營造施工、生活美學到售後服務一條龍的全方位體系，更以期許「一個更好的明天」(A Better Tomorrow)為企業核心理念，成為台灣頂級豪宅的代名詞。

多年以來，忠泰建設合作對象除台灣頂尖建築師外，更廣至與日本、澳洲、美國、法國、英國、荷蘭、新加坡等的全球知名設計團隊合作，相當講究每棟建築都要有自己獨樹一格的特性，開創出國際級豪宅新視野，備受台北高端客層青睞，是北部極具盛名的豪宅龍頭建商。

於忠泰集團成立30週年之際，忠泰建設全力揮軍台中，首度邀請國際級設計大師卡爾拉格斐，目前為法國時裝品牌Chanel與知名義大利時裝品牌Fendi的創意總監，聯手地主領航集團在台中綠帶豐富、人文氣息濃厚的「科博草悟特區」，打造融合法式古典與現代的頂級時尚住居「老佛爺」。

忠泰建設董事長李忠義表示，卡爾拉格斐雖曾在法國有參與建築方面設計經驗，但「老佛爺」這樣的作品對卡爾拉格斐來講是全球第一次，全棟從建築、公共空間、室內到居家風格等皆出自大師之手；此次願意合作不外乎就是非常看好忠泰建設的國際實力、以及領航集團在台灣的品牌實力。

忠泰「老佛爺」近兩千坪基地9月15日吉時開工動土後，即正式公開進場，吸引市場高度詢問。據悉，潛銷期間已有不少知名台中企業主、忠泰及領航集團關係企業之股東，甚至台北客購買，每坪成交價為55～65萬元。

(中國時報)