陸府社區活動 拉近鄰里距離

2018年09月30日 04:12 中國時報 黃繡鳳 文／

中部建商服務不斷升級，其中陸府建設持續以多元社區活動注入文化涵養，致力打造質感社區。

陸府建設表示，房子與人的結合是「生活」，我們藉由精心規劃的活動帶領住戶接觸不同的生活方式，也啟發住戶對美好生活的想像；在另一方面，住戶彼此間交流互動也能凝聚鄰里情誼，成為生活中比家人更親近的「同伴」。

以原森社區為例，每月一次的社區活動全靠「生機秘書」這個重要角色。

生機秘書為陸府建設派駐在生機大樓的專案秘書，平時負責生機廚房的有機早午餐、下午茶的料理及客製化專屬活動之外，另一個任務便是協助籌劃社區的活動節目，生機廚房有如社區活動中心一般。

以今年的中秋節為例，基於中秋賞月衍生的烤肉習俗，陸府建設特別在一年多前預訂專業烤肉外燴，在社區內為住戶現點現烤。

而烤肉外燴只是配角，重頭戲是生機秘書與管委會共同策劃的節目與遊戲，例如「相見歡」讓每個住戶介紹自己及家人，接著抽獎活動讓氣氛嗨到最高點。最大獎項有陸府贊助南園人文客棧二日旅雙人住宿券及戶戶有獎的有機健康食品，讓住戶們盡興而歸。

除了時令節慶的活動外，陸府建設也結合五感美學，舉辦精油芳療、手作盆栽、排毒蔬果汁、夏日精釀啤酒、聖誕火雞料理、薰衣草森林餐桌、節慶手做潤餅、法國品酒會等課程，大大提升美學生活質感。

有別於銷售導向的行銷活動，陸府建設的社區活動是持續性的文化紮根，即使在已完銷的「原森」社區，活動越辦越精彩，參加人數也越來越盛大，今年中秋晚會就超過200人參加。

而陸府也預計將「尊齡樂活」專案延伸於社區中「在宅老化」、「活躍老化」，將多元活動與鄰里住戶間的緊密關係運用在銀髮族、退休族的生活中，提供高齡族群在機構養老之外的新選擇。

(中國時報)