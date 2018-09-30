追劇指南感情篇－乾隆最愛誰

2018年09月30日 04:12 中國時報 李怡芸 ／台北—唐山報導 ／台北—唐山報導

上圖:秦嵐在《延禧攻略》飾演富察皇后。（取自豆瓣網）下圖:《如懿傳》中的富察皇后，史上為孝賢純皇后富察氏。 （愛奇藝台灣站提供）

右圖:《如懿傳》的衛嬿婉，史上為孝儀純皇后魏佳氏。（愛奇藝台灣站提供）左圖:《延禧攻略》中，吳謹言飾演魏瓔珞，最終回時晉升為皇貴妃。

一邊是《延禧攻略》中機智、正義、子嗣多的魏瓔珞（令妃）、「圈粉」無數的富察皇后和腹黑的繼后；一邊是《如懿傳》中腹黑的富察皇后、為求上位不擇手段的炩妃，直在宮鬥中一路悲情的烏拉那拉氏，看戲的觀眾難免錯亂，但大陸清史專家徐廣源則指出，從清宮文獻來看，乾隆皇確實和富察皇后恩愛非常，對烏拉那拉氏其實也十分寵愛。

專事清代陵寢、后妃研究工作的徐廣源指出：「乾隆對富察皇后的感情是十分真摯、深厚的。」並不似《如懿傳》所描寫，與烏拉那拉氏青梅竹馬而對富察氏較冷淡。

真摯深情 悼念詩句多

他舉例指出：「在清朝，皇帝親自給皇后上謚號是十分罕見的，一般都是大臣擬定，再由皇帝挑選，但乾隆直接親賜諡號，可看出重視程度。」

另外，就許多清宮文獻來看，乾隆悼念富察皇后的詩句甚多且頗讓人動容，如《述悲賦》寫道「賭新昌而增慟兮，陳舊物而憶初」，在孝賢皇后去世10年後，乾隆再登泰山，想起與富察氏登頂的點滴，又寫下「誰能石上三生認，且看煙中九點浮……，雲巢若問前巡事，淚灑空庭不忍留。」並命人制成碑立於碧霞祠西碑亭內。

多次出巡 繼后都同行

關於繼后烏拉那拉氏，徐廣源認為倒也不似坊間野史所說，對她十分冷淡。「和原配比起來多少差點，但感情仍是深厚的。」他指出，乾隆皇帝立繼后時已大權在握，「他可不是兒皇帝，立后自然還是會立自己喜歡的人」，且兩人共生了2子1女，幾次出巡也都讓烏拉那拉氏陪同，種種史實看來，他指兩人反目失和「是因突然事件而發生」，在此前，烏拉那拉氏仍是受寵了15年之久。

(中國時報)