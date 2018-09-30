後宮政治學 寵不等於愛

2018年09月30日 04:12 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

從《還珠格格》到《延禧攻略》、《如懿傳》，清宮人物令觀眾牽腸掛肚，然而上一部戲裡頤指氣指的面孔，下一部戲裡就成了勵志向上的典範，史實到底如何？文史作家余遠炫指出，歷史上對後宮妃嬪的記載甚少，但皇帝的後宮「絕對很政治」，皇帝與妃嬪之間的愛情真相其實是：「寵不等於愛」。

余遠炫以「諱莫高深」形容歷史上對後宮妃嬪的描寫，以清宮對妃嬪的記載而言，頂多是某某氏，於何年升嬪、何年升妃，「更像是流水帳！」以富察皇后而言，正史中也僅聊聊數百字。原因在於後宮事對皇帝而言是家事，「皇帝甚至希望避談，那能記載的就更少了。」

以《如懿傳》主角烏拉那拉氏為例，後人僅知她最後斷髮而與乾隆絕裂，但卻未有任何文字得以知悉當時究竟發生了什麼事。余遠炫表示，這也使得今人編劇有想像、補充的空間，也由於對各妃嬪著墨甚少，今人描寫角色的個性、作風，也就任憑自由想像而有可能天差地遠了。

但另一方面，確實有可能劇中角色只是參考歷史上確有此人，卻非人物原型，余遠炫指身後被封為慧賢皇貴妃的高佳氏，在《延禧攻略》中被描寫得十分跋扈，但「她是乾隆後宮最溫柔的一位」，從她嫁入王府後長達10年僅是使女身分，以及被封「慧賢」二字即可知，「連富察氏後來都因此向乾隆要求死後封『賢』字可見一斑。」

而今年的清宮劇中「最忙」的皇帝─乾隆，余遠炫分析他對後宮妃嬪有寵，卻不等於愛，「皇帝的後宮，往往為了政治目的而納了蒙古、新疆、漢族妃嬪，而皇帝的婚姻，絕對是政治婚姻」。

以魏佳氏令妃為例，雖在10年內接連懷了7胎，備受恩寵，卻也是在她去世後20年才封后；繼后烏拉那拉氏即便已被收回皇后冊寶，卻始終未被廢后，原因都在於安穩子嗣，避免奪嫡等亂事發生。余遠炫說：「皇帝寵妃嬪，一則固然是喜歡，但拉攏、拉抬妃嬪家族勢力的用意，恐怕更大。」

(中國時報)