從還珠格格到如懿傳 人名急轉彎

2018年09月30日 04:12 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

清宮劇20年魅力不減，取材自歷史人物的後宮嬪妃角色，在編劇筆下耍心機、鬥嘴、顧影自憐，擄獲廣大華人觀眾的心。然而，後宮升遷之路，大同小異，但周邊協助燒柴點火的奴才配角，卻不容忽視。

1998年《還珠格格》裡的反派角色「容嬤嬤」，令觀眾難忘，她耍狠、針扎苦命格格紫薇的橋段，道出宮中黑暗，其苛薄又歪斜的嘴臉，令觀眾咬牙切齒。

容嬤嬤在2018年的《如懿傳》裡，成了「容佩」一角，收拾臉歪嘴斜的性格，不僅處事乾淨俐落，一路追隨女主角如懿，甚至願為她赴死，忠心耿耿，讓網友直呼：「真是愛上容嬤嬤了。」

到了《延禧攻略》，也出現以「容嬤嬤」為原型的角色「珍兒」，珍兒自小在嫻妃家中長大，一路保護她長大，直到最後嫻妃登上繼后寶座。

然而，和前兩齣不同的是，《延禧攻略》裡的「珍兒」是清純少女，也因此有「清純版」容嬤嬤之稱。

此外，在《還珠格格》裡的大家長「老佛爺」，即是以雍正妃子、乾隆生母「鈕祜祿氏」為原型，也就是《後宮甄嬛傳》裡的主角「甄嬛」、《如懿傳》裡的太后。而且歷史上烏拉那拉氏家族共出過三位皇后，分別是清太祖皇后烏拉那拉氏．阿巴亥、雍正皇后烏拉那拉氏．宜修，以及乾隆第二任皇后烏拉那拉氏．景嫻。景嫻即是《還珠格格》裡的惡毒皇后、《後宮甄嬛傳》裡的青櫻、《延禧攻略》裡的嫻妃，以及《如懿傳》裡的如懿。

(中國時報)