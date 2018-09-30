延禧攻略vs.如懿傳 正反派逆轉

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中國時報
／台北報導

《延禧攻略》以歷史上的孝儀純皇后魏佳氏為主角「魏瓔珞」，劇情描述她入宮為姊姊報仇，受到富察皇后賞識，又得乾隆憐愛，在繼后逝世後成為皇貴妃。在歷史上，她生下嘉慶皇帝，死後被追封為孝儀皇后。

《如懿傳》則以乾隆繼后輝發那拉氏（一說為烏拉那拉氏）為主角，劇情描述她和乾隆是青梅竹馬，也成為乾隆的側福晉，乾隆登基後成為嫻妃，屢遭富察皇后和其他嬪妃陷害。雖當上繼后，最後卻是如歷史悲劇收場。

許多人先看了《延禧攻略》再看《如懿傳》，紛紛喊不習慣，像是令妃、富察皇后在《延禧攻略》是好人，在《如懿傳》裡卻機關算計的害人。《延禧攻略》裡的反派繼后，在《如懿傳》卻毫無心機，不只遭到富察皇后與其他妃嬪的陷害，甚至和歷史記載不同，一度被打入冷宮。

《延禧攻略》和《如懿傳》如一體兩面，觀眾和讀者不用入戲太深，無論是魏瓔珞或如懿，都只是自史實衍生的虛構人物。高寶出版社主編吳佩旻表示，「以《如懿傳》的設定而言，歷史上令妃出身「包衣」，是奴婢的階級，一位包衣出身的女子，最後卻爬上高位，無論她人是好是壞，令妃不會是沒有心機的人。」

《如懿傳》中，繼后是烏拉那拉氏出身，吳佩旻表示，「烏拉那拉氏歷代出許多皇后，家規就是把女生當未來皇后訓練，要謹言慎行，自然較不懂得手段。」

(中國時報)

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