創新歌仔戲 藝文公益到屏東

2018年09月30日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

「三輪車跑得快，上面坐個獨眼怪！」熟悉的歌詞旋律，添加神鬼色彩，新舞臺藝術節公益場首度前進國境之南，攜手風神寶寶兒童劇團，29日起一連2天在屏東演出，近2000個座位索票秒殺，屏東藝術館瞬間變身劇場版兒童樂園，讓大小觀眾感受傳統歌仔戲的創新魅力。

中國信託文教基金會執行祕書孫紀蘭開場前，特地致贈屏縣府文化處長吳明榮藝術存摺，感謝官方和民間攜手推動藝文公益；她強調，新舞臺藝術節年年舉辦LOVE＆ARTS公益場，期待分享藝文美好，也把多元表演帶到不同城市，創造適合人人親近的藝術平台，更讓觀眾從藝術中找到歡笑、感動及夢想。

國境之南 官民攜手

吳明榮說，他最喜歡看歌仔戲，很感謝中國信託與台灣運彩帶來精彩藝文活動，這是屏東的第一次，也希望往後每年都有機會，再讓文化種子向下扎根；台灣運彩公司副總蔡明哲說，台灣運彩與中信文教基金會已合作3年，透過每筆彩券銷售，成功結合運動、文化與藝術。

600弱勢兒嶄新體驗

中信兄弟球星王鴻程、王則鈞也在公益場驚喜現身，王鴻程高中就赴日闖蕩，以火球聞名的他跟孩子們分享，要把握機會，也期待自己在場上的表現，能成為鼓勵小朋友努力追尋夢想的動力。

現場由風神寶寶兒童劇團演出《晴空小侍郎》，舞台上有傳統歌仔戲的創新魅力，場外則有闖關遊戲、人氣爆棚；近600名由中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」扶植的少棒選手、偏鄉學子及社福單位扶助對象，一同體驗充滿奇幻元素的傳統戲劇。

屏縣府社會處社工督導林妍廷表示，家扶的孩子們資源少，沒什麼機會接觸藝文活動，透過公益場讓家長帶孩子出門看戲，也為親子關係加溫。

藝仔與采妞繪圖徵件

中信文教基金會更宣布「2018新舞臺藝術節兒童繪圖比賽」正式起跑，邀請12歲以下孩子發揮創意，畫出新舞臺藝術節代言機器人「藝仔與采妞的一天」，冠軍可獲得1萬5000元獎金，還有機會成為「2019藝仔采妞LINE動態公益貼圖」作品。

(中國時報)