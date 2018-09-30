吳淨蓮365天都在享受天籟美聲

2018年09月30日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

台灣之光，合唱界第一人，台灣音樂家吳淨蓮現任荷蘭國家歌劇院（Nationale Opera en Ballet）駐院合唱團指揮，今年即將邁入第5個樂季，日前返國省親，四年級生吳淨蓮看上去神采奕奕，「這份工作非常複雜，但如何可以把它做好？就是努力不斷充實，要有把一生奉獻給音樂的心理準備。」

荷蘭國家歌劇院沒有自己的駐院樂團，合唱團就是唯一365天都在歌劇院工作的音樂團體，「皇家大會堂管絃樂團、荷蘭愛樂交響樂團等4個樂團會輪流在歌劇院演出歌劇，合唱團必須要配合各種歌劇演出。」今年新樂季重頭戲是莫札特歌劇《魔笛》，這對吳淨蓮來說，風格的掌握不是難事，排練用英文，「最大的挑戰是團隊合作」。

吳淨蓮精通法、德、義大利文到現在的荷蘭文，「先聽懂大家開會講什麼很重要」。吳淨蓮回憶起4年前剛到荷蘭時，語言不是問題，但是合唱團團員可讓她大吃一驚，「過去在法國或日內瓦，我說一就是一，說二就是二；但是在北方的荷蘭，每一個決定都需要討論。」

吳淨蓮舉例，她規定大彩排請假的團員不能參加正式音樂會演出，「這看似稀鬆平常的原則，卻引發團員集體抗議。」後來吳淨蓮才搞清楚，原來團員認為不是不可行，但就是要先商量取得共識。「過去在日內瓦擔任指揮，來兼職的合唱團團員我說了算，但在這裡不行，每個聲部都有團員一起聽，大家給分數，大家討論，最後開名單。」什麼都可以，唯獨「商量」不能免。

吳淨蓮說，「好的聲音得要先從情感要求開始，從樂譜上所寫的內容開始，每一種感情的語調不會一樣，語氣不會一樣，這些琢磨完了，再搭配音樂，才能完成合唱團的任務。」

(中國時報)