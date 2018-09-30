阿根廷探戈 魅惑你的心

《魅‧Tango》亞洲首演選在台灣，將展現阿根廷探戈的極致美學。（科爾內霍舞團提供）

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中國時報
／屏東報導

全世界最經典的探戈在阿根廷，阿根廷最指標的探戈就在2018新舞臺藝術節！由國際探戈巨星耶爾曼．科爾內霍領軍的「科爾內霍舞團」首度來台，將以新作《魅．Tango》在新北市藝文中心連演4場，邀請台灣觀眾於10月5日至7日共舞一支華麗探戈。

阿根廷探戈源於19世紀末的布宜諾斯艾利斯，百老匯經典音樂劇《芝加哥》、電影《紅磨坊》、《吉屋出租》，都可見探戈舞動的情慾流動和狂野魅力，一領一隨間，舞出愛情的千萬種面貌。

此次來台演出的科爾內霍舞團，逾半數舞者都曾獲得探戈世界冠軍，身兼舞者、導演及編舞家的團長耶爾曼．科爾內霍及首席舞者吉賽拉．加莉亞絲，更獲得世界2座冠軍與40座國家級賽事冠軍。

亞洲首演的全新作品《魅．Tango》，由5對頂尖舞者展現嫻熟高超的花式舞技，雙人舞和群舞流暢轉換，且帶些濃烈挑逗的調情橋段，接著又以清新可人的舞步調和，加上爵士樂團Live Show演奏「探戈之父」皮亞佐拉的「新探戈音樂」，讓探戈成為醉人的性感之舞。

科爾內霍表示，《魅．Tango》是他創作過最複雜的一部作品，將探戈藝術、華麗服裝與經典音樂流暢地合而為一，絕對能讓台灣觀眾的熱情燃燒至黑夜盡頭。

彷彿是為探戈而生的科爾內霍透露，10歲之前都是用很搞笑的方法「自學」，偷偷躲在房間模仿舞步；15歲獲得探戈榮譽碩士學位、16歲自己開探戈公司擔任導演、19歲贏得人生第1座世界冠軍。

被視為「探戈天才」的他，更從麥可．傑克森、瑪丹娜等國際巨星表演中汲取養分，為探戈創造多元又花俏的編舞語彙，盼將阿根廷探戈的藝術之美舞向全世界。

(中國時報)

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