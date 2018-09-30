新竹縣橫山鄉－豆漿滋味清爽 秒變消暑聖品

新竹縣內灣「鮮奶屋霜淇淋」有著特殊的豆漿口味霜淇淋，不少人就愛這一味。（邱立雅攝）

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中國時報
（邱立雅）

新竹縣內灣老街上店家林立，在內灣火車站附近，創立6年的「鮮奶屋霜淇淋」以每天製作各式口味霜淇淋為號召，不僅鮮奶口味霜淇淋大受歡迎，自創的豆漿口味也吸引不少遊客嘗鮮，堅持原味不添加色素，口味清爽不膩，連附近商家都愛來光顧。

老闆劉邦煒笑說，早年跟著家人賣水果，後來自創水果綿綿冰，在新竹縣各風景區販售，後來決定落腳在內灣老街，賣起霜淇淋，原本只有鮮奶、巧克力等的基本款，但總想給客人不一樣的產品，在女兒建議下，開始嘗試製作豆漿口味霜淇淋。

「怎麼有那麼奇怪的口味？」剛推出豆漿口味霜淇淋時，不少客人路過都露出懷疑眼神，讓這款霜淇淋銷售率奇差，但由於滋味爽口，愈來愈多人喜歡還幫忙推薦，成為熱賣商品，還有人專程來吃。

劉邦煒說，豆漿霜淇淋選用加拿大進口的非基因改造黃豆，且低脂低糖不加色素，夏天吃起來爽口不膩且超級消暑。

隨著原物料成本不斷上漲，劉邦煒夫婦仍決定走「凍漲」路線，熟客常笑說一支30元的霜淇淋真是物超所值，劉邦煒說，價格不變，品質更是有夫婦倆的堅持。

地址：新竹縣橫山鄉內灣村中正路12號

電話：0917872933

營業時間：平日上午11點半至下午5點，假日上午9點半至下午6點，不定期公休

售價：30元

(中國時報)

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