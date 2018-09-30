基隆市中正區－按部就班削水果 天然又健康

「熊豆咖啡」的法式冰淇淋「玫瑰俏美眉」，巧克力外殼不計成本使用「小山園抹茶粉」，冰淇淋內餡則採用覆盆莓果泥、在地火龍果。（李怡萱攝）

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中國時報
（李怡萱）

位於基隆市和平島附近的「熊豆咖啡」，面對正濱漁港的大窗坐擁港灣海景，餐點、咖啡都是老闆楊立宜親自研發，其中法式冰淇淋「玫瑰俏美眉」，粉嫩的玫瑰巧克力外殼不計成本使用「小山園抹茶」，內餡則採用法國覆盆莓果泥、在地火龍果，平均製作1個需2、3小時，想吃得提前1天預約。

熊豆的冰淇淋不用乳化劑、調味粉，強調以果肉及果泥製作，火龍果、愛文芒果、大湖草莓等都採用當季食材，新鮮又有品質，水果冰淇淋製程常是從「削水果」做起，覆盆莓則從「打果醬」按部就班製作，楊立宜不嫌麻煩，就是要做出天然、健康口味的冰淇淋。

「CP值很高，1個禮拜至少來3天！」常客林先生表示，因為咖啡、蛋糕都是純手工製作，可以感受到老闆的用心，雖然周末常常客滿得排隊，但很值得。

楊立宜製作甜點的技術承襲自日本老師傅，除冰淇淋，還有不少自製點心，提拉米蘇甜而不膩、季節水果生乳酪口感濃郁、法式鹹派特選基隆小卷入菜，好吃又有特色，都是饕客必點的經典口味。楊立宜笑說，客人吃了有幸福感，就是他開店的初衷。

地址：基隆市中正區中正路579之1號

電話：（02）24631112

營業時間：周日至周四下午1點至晚間8點半，周五、周六下午1點至晚間10點，周三公休

售價：玫瑰俏美眉120元

(中國時報)

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