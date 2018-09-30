新北市 板橋區－8種美味一次滿足 分量豪邁

2018年09月30日 04:11 中國時報 王揚傑 ）

板橋湳雅夜市旁開業5年的「微淇甜蜜屋Weichi Sweets」自創品牌，販賣各式冰品，冰淇淋、霜淇淋、雪花冰、聖代等一應俱全，而且分量超大，很難一個人吃完，最適合情侶或爸媽帶小孩共食，不僅滿足口腹之欲，還能讓感情加溫。

店長表示，店內材料講究天然，使用大量水果或天然食材創造口感及味道，完全不使用化學香精、香料或是半成品；為維持品質及安全，產品大多自己手工製作，絕不購買坊間成品或半成品來使用。

此外，由於天然水果及食材味道較淡，老闆不惜成本，使用加倍的食材創造味道及口感，讓顧客可以感受到天然的美味。

店長推薦的熱門品項是「冰紛水果雪花冰」系列，口味包括西瓜、草莓及芒果，依照水果產季推出，以水果雪花冰鋪底，上有新鮮水果和8種不同口味的冰淇淋球，最上面再加上牛奶霜淇淋，所有享受一次滿足。

常客黃小姐大推說，老闆已經從單純販賣冰品，走到設計擺盤的境界，除冰淇淋外，霜淇淋鬆餅也是她的最愛之一，熱騰騰的鬆餅加上冰涼的霜淇淋，冰火兩種溫度在嘴裡交融，嘗過一次保證上癮。

地址：新北市板橋區南雅南路一段102號

電話：（02）22726886

營業時間：下午1點至晚間9點，周二公休

售價：冰紛西瓜雪花冰180元、冰紛草莓雪花冰190元、冰紛芒果雪花冰190元

(中國時報)