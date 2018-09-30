嘉義市東區－鹹蛋尬上山苦瓜 口味百變

2018年09月30日 04:11 中國時報 廖素慧 ）

「永大義式手工冰淇淋」是嘉義市的銅板美食店，利用當季蔬果、鮮奶、優格，手工製作出新鮮美味的冰淇淋，因口味變化多端，常帶給客人驚喜，鹹蛋鮮奶、山苦瓜鹹蛋、阿里山紅茶拿鐵，意想不到的特殊口感，都有鐵粉獨鍾。

店主人李玠明、賴育芳夫妻原本都在台北知名連鎖餐飲集團當幹部，身為獨子的李玠明為照顧年邁母親，5年前毅然返鄉，夫妻倆從零做起，開店賣義式手工冰淇淋，邊做邊學，吃了不少苦頭，倒掉不少食材，只為讓客人吃到最棒的冰品。

賴育芳說，當季水果每批品質不同，要製成冰淇淋且達到最適合的口味，水果及鮮奶比例、溫度掌控很重要，只要試吃不合口感，就是倒掉重做，5年來開發出上百種口味，也有客人因為天天來吃，「寄杯」在店裡，有個人專用杯，也接受客人許願，配合慶生、特殊節慶「客製化」冰淇淋蛋糕，造型花樣搞怪、溫馨、浪漫都有。

山苦瓜鹹蛋冰淇淋用山苦瓜的綠皮、鹹鴨蛋、鮮奶調製，口感獨特；另有蓮霧、釋迦冰淇淋，連阿里山紅茶、台灣高山茶、柚子、百香果、酪梨、黑巧克力都是食材，滿足不同的客人。

地址：嘉義市東區民族路346號

電話：（05）2237150

營業時間：中午12點至晚間8點半，依季節調整，周一、二公休

售價：1球30元至40元

(中國時報)