向長輩展敬意 新北發敬老金

2018年09月30日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

重陽節將至，台北市政府不再致贈長輩重陽禮金，新北市政府則維持一貫傳統，全市逾53萬長輩受惠，新北市長朱立倫29日前往關心長者領取禮金強調，「新北市財政不比北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈。」

朱立倫由社會局長張錦麗、板橋區長林敬榜等人陪同到板橋區埤墘第一市民活動中心視察，長者正由「動健康」老師帶領做熱身運動。朱立倫熱情向長者打招呼，並詢問禮金花用規畫。朱立倫說，「除了錢財外，也要多多運動，才能保持身體健康。」

朱立倫表示，新北市財政不比台北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈；同時致贈的方式，尊重長輩的意願，採匯款轉帳或現金領取，全市匯款轉帳者有29萬9823人，已經於28日將禮金匯入長輩帳戶，另外還有23萬5233人選擇要領取現金。

鼓勵多運動 活出健康人生

朱立倫說，為了照顧長輩，市府推動一系列的友善政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、佈老時間銀行、社區陪伴站、社區照顧關懷據點、銀髮大學、公共托老中心、新北動健康與敬老眼鏡等，要讓長輩「越活越健康，越老領越多！」

銀髮友善政策 生活樂趣多

張錦麗表示，長輩65歲至79歲可領1500元、80歲至89歲2000元、90歲至99歲5000元、100歲（含）以上人瑞，則致贈1萬元。

重陽禮金發放即日起至10月31日止，11月1日起則在各區公所補發至12月16日止，12月17日至12月28日改由市府社會局辦理最後補發，逾期不再受理。

(中國時報)