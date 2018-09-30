向長輩展敬意 新北發敬老金

新北市長朱立倫（左三）29日上午前往板橋區埤墘第一市民活動中心關心長輩領取重陽禮金情形。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

重陽節將至，台北市政府不再致贈長輩重陽禮金，新北市政府則維持一貫傳統，全市逾53萬長輩受惠，新北市長朱立倫29日前往關心長者領取禮金強調，「新北市財政不比北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈。」

朱立倫由社會局長張錦麗、板橋區長林敬榜等人陪同到板橋區埤墘第一市民活動中心視察，長者正由「動健康」老師帶領做熱身運動。朱立倫熱情向長者打招呼，並詢問禮金花用規畫。朱立倫說，「除了錢財外，也要多多運動，才能保持身體健康。」

朱立倫表示，新北市財政不比台北市寬裕，但為了對長輩表達敬意，重陽禮金仍持續致贈；同時致贈的方式，尊重長輩的意願，採匯款轉帳或現金領取，全市匯款轉帳者有29萬9823人，已經於28日將禮金匯入長輩帳戶，另外還有23萬5233人選擇要領取現金。

鼓勵多運動 活出健康人生

朱立倫說，為了照顧長輩，市府推動一系列的友善政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、佈老時間銀行、社區陪伴站、社區照顧關懷據點、銀髮大學、公共托老中心、新北動健康與敬老眼鏡等，要讓長輩「越活越健康，越老領越多！」

銀髮友善政策 生活樂趣多

張錦麗表示，長輩65歲至79歲可領1500元、80歲至89歲2000元、90歲至99歲5000元、100歲（含）以上人瑞，則致贈1萬元。

重陽禮金發放即日起至10月31日止，11月1日起則在各區公所補發至12月16日止，12月17日至12月28日改由市府社會局辦理最後補發，逾期不再受理。

(中國時報)

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