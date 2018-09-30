百里侯選戰－楊文科擁林為洲 吳朱喊當選

國民黨「立法院F4」到新竹縣替縣長參選人楊文科（右三）站台支持。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

國民黨在新竹縣積極想保住藍天，縣長參選人楊文科競選總部29日正式成立，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、立院F4江啟臣、蔣萬安、林為洲、吳志揚等人全都到場，一起為楊文科與各級參選人站台打氣，並贈送吉祥好禮，預祝楊文科最終勝選。

競選總部聚上萬支持者

來自各鄉鎮市、後援會上萬名支持者昨聚集在楊文科競選總部前廣場，揮舞旗子、高鳴喇叭，國民黨主席吳敦義與楊文科在舞獅開路、眾人簇擁中進場，走上舞台後，吳敦義將戰旗交給楊文科揮舞，並送上「好采頭」。新北市長朱立倫則用客語向台下民眾推薦楊文科，送上包子與粽子祝福楊文科選戰「一定包中」。

最受矚目的則是國民黨「立院F4」江啟臣、蔣萬安、林為洲、吳志揚現身。江啟臣表示，在這場重要的選戰中，大家沒有不團結的理由，自己在立院也會全力支持，在這剩下不到兩個月時間，一定要團結讓藍天再現。

「這場選戰非常辛苦，不是穩贏。」最終選擇退出選戰的林為洲表示，選舉只剩50幾天，一定要發揮所有的力量，才有辦法延續藍天在新竹縣的執政，他懇請台下的大家跟他同心，付出全力讓「領頭楊」帶領新竹縣55萬選民創造繁榮。兩人最後也深深一個擁抱，象徵齊心面對選戰。

扮「領頭楊」保住藍天

楊文科競選總部外有仿迪士尼的親子樂園，多隻逼真的綿羊雕像，還有遊樂園才有的咖啡杯、旋轉木馬遊具、可愛溜滑梯、喵式星球、類廚房遊具，更有連媽媽都心花開的愛心花牆，讓嚴肅的競選總部增添了親切可愛的氣氛，環境寬敞、遊樂設備新穎，符合歐盟CE認證無毒環保材質，要讓家長安心。

(中國時報)

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