林明溱釋利多 搶年輕選票

2018年09月30日 04:12 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投縣政府29日舉辦「青年留鄉創業論壇」，由縣長林明溱（右四）率縣府局、處長與青年對話。（廖志晃攝）

年底大選倒數計時，南投縣長林明溱29日推出青年政策利多，包括提供每人100萬元創業貸款、創造2000個就業機會、興建青年住宅、建構全縣公共運輸系統等。民進黨參選人洪國浩則在埔里鎮成立仁愛、埔里區競選總部，強調未來要以財政支持縣政建設，讓南投縣大進步。

提供創業貸款就業機會

縣府29日舉辦「青年留鄉創業論壇」，由林明溱率縣府局處長與青年對話；針對青年創業資金問題，林明溱表示，幫助青年解決問題，是政府的責任，縣府將成立5000萬元「新創育成基金」，提供每人最多100萬元創業貸款。

林明溱也提醒年輕人「羅馬不是一天造成的」，鼓勵青年從基層做起。為創造青年就業機會，縣府積極規畫5大園區，包括4個產業園區、1個溫泉區，初期可提供2000個以上就業機會。

林明溱說，縣府在南投市等地規畫200戶青年住宅，預計明年動工，讓青年得以安居，也規畫4大鄉鎮托育中心，讓夫妻都能樂業。未來還將規建構全縣公共汽車運輸系統，以中小型巴士深入各旅遊景點，也便利偏鄉老人搭公車出遊、就醫。

洪仁愛和埔里總部成立

洪國浩的仁愛鄉和埔里鎮競選總部設在埔里鎮中華路，昨舉行成立大會，民進黨提名的埔里鎮長參選人廖志城、縣議員參選人何惠娟、陳宜君、葉仁創及鎮民代表參選人李昌憲等都到場。

洪國浩提出5大政見，期許要做好南投縣的道路基礎建設，讓南投有個交通環線，並做好道路預警系統，帶動南投觀光、突破農業瓶頸，讓南投大進步，且要做好南投長照，讓長者都能獲得良好的照顧，打造出南投品牌。

(中國時報)