林明溱釋利多 搶年輕選票

南投縣長參選人洪國浩在埔里競選總部成立大會闡述草屯鎮長任內政績，並發表五大政見。（楊樹煌攝）

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中國時報
／南投報導
南投縣政府29日舉辦「青年留鄉創業論壇」，由縣長林明溱（右四）率縣府局、處長與青年對話。（廖志晃攝）

年底大選倒數計時，南投縣長林明溱29日推出青年政策利多，包括提供每人100萬元創業貸款、創造2000個就業機會、興建青年住宅、建構全縣公共運輸系統等。民進黨參選人洪國浩則在埔里鎮成立仁愛、埔里區競選總部，強調未來要以財政支持縣政建設，讓南投縣大進步。

提供創業貸款就業機會

縣府29日舉辦「青年留鄉創業論壇」，由林明溱率縣府局處長與青年對話；針對青年創業資金問題，林明溱表示，幫助青年解決問題，是政府的責任，縣府將成立5000萬元「新創育成基金」，提供每人最多100萬元創業貸款。

林明溱也提醒年輕人「羅馬不是一天造成的」，鼓勵青年從基層做起。為創造青年就業機會，縣府積極規畫5大園區，包括4個產業園區、1個溫泉區，初期可提供2000個以上就業機會。

林明溱說，縣府在南投市等地規畫200戶青年住宅，預計明年動工，讓青年得以安居，也規畫4大鄉鎮托育中心，讓夫妻都能樂業。未來還將規建構全縣公共汽車運輸系統，以中小型巴士深入各旅遊景點，也便利偏鄉老人搭公車出遊、就醫。

洪仁愛和埔里總部成立

洪國浩的仁愛鄉和埔里鎮競選總部設在埔里鎮中華路，昨舉行成立大會，民進黨提名的埔里鎮長參選人廖志城、縣議員參選人何惠娟、陳宜君、葉仁創及鎮民代表參選人李昌憲等都到場。

洪國浩提出5大政見，期許要做好南投縣的道路基礎建設，讓南投有個交通環線，並做好道路預警系統，帶動南投觀光、突破農業瓶頸，讓南投大進步，且要做好南投長照，讓長者都能獲得良好的照顧，打造出南投品牌。

(中國時報)

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