雲縣長參選人 尋外援造勢

2018年09月30日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

張麗善（前中）邀朱高正（左）與民眾品茗論政。（張朝欣攝）

李進勇（前左）參加3鄉鎮的聯合競選總部成立會。（張朝欣攝）

距投票日不到兩個月，雲林縣長參選人展開選戰合縱連橫術！無黨籍王麗萍29日舉辦「外台北政治互助會」活動，與會者包括台南市長參選人蘇煥智等人；國民黨張麗善邀前立委朱高正與民眾品茗論政；民進黨李進勇則偕立委劉建國參加聯合競選總部成立行程。

王關注社會運動

王麗萍29日在虎尾競選總部舉辦「外台北政治互助會」，邀請非台北中心觀點、非政黨派系思考、長期關注台灣政治選舉與社會運動者相互合作。與會者包括無黨籍的台南市長參選人蘇煥智、彰化縣長參選人黃文玲、嘉義縣長參選人吳芳銘等人。

王麗萍表示，此次互助會目的是要真實面對台灣現實社會的矛盾與困境，讓具有進步意識的參選人與社會運動相互學習與串連，透過選舉活動的合作，讓台灣的選舉成為社會相互理解與進步的動能，不再是相互撕裂與分化的過程。

張與朱品茗論政

有「民主戰艦」稱號的前立法委員朱高正與張麗善前往二崙鄉與民眾品茗論政，朱高正認為台灣民眾給過民進黨2次中央執政的機會，結果2次執政都是災難，民進黨傷害台灣最深的就是搞台獨與搞內鬥。

張麗善說，她這次參選雲林縣長就是因為看不下去民進黨從中央到地方全面執政、甚至完全執政後還在搞鬥爭，不拚民生經濟，讓台灣民眾的生活不但沒有變得更好，反而更糟。

李成立3鄉鎮總部

李進勇則參加土庫、斗南、大埤3鄉鎮的聯合競選總部成立會，與民進黨鄉鎮長參選人、縣議員參選人以及立委劉建國同台造勢，李進勇強調綠色執政以來，創造農業首都在雲林、創新文化藝術在雲林，未來綠能首都也在雲林，開拓雲林經濟大向前。

(中國時報)