高捷少女小祈 代言線上閱讀

高捷少女二期生「小祈」（中，人型立牌）29日亮相，受到支持者歡迎。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

高捷少女二期生「小祈」29日亮相報到，喜歡交朋友的她，希望像學姊「小穹」一樣，成為受歡迎的站務員，而她也背負期待，立即代言高捷公司與「Hami書城」合作的線上閱讀，旅客搭車的同時，就能暢讀各種報章雜誌。

高捷公司29日發表「Let’s Read高捷愛讀書」活動，使用行動裝置掃描車廂或站內的海報、QRcode、燈箱廣告等，就可下載「Hami Book」APP，啟用GPS定位閱讀服務後，免註冊、免登入，就可免費暢讀2小時報章雜誌。

Hami書城提供多家主要報紙，以及商管、旅遊、時尚等近6000本熱門電子雜誌或電子書，這項活動從10月1日起至12月31日止，高捷全線車廂、38個車站及輕軌都可使用，民眾也別擔心不能上網，因為高捷公司很早就有免費wifi服務。

輕軌也可用 搭車不無聊

代言活動的虛擬角色「小祈」是高捷少女新成員，角色設定為熱愛閱讀，因為對交朋友這件事非常憧憬，在看到「小穹」的海報後決定加入高捷公司的大家庭，希望扮演好站務員角色，並實現與所有旅客成為朋友的願望。

下載APP 免費暢讀2小時

29日活動現場，鮮少公開露臉的繪師初夏老師特別到場，高捷公司並贈送Let’s Read特製限量版一卡通給高捷少女的支持者。高捷公司表示，日後將陸續推出更多智能服務，讓旅客在搭乘高捷時也能感受智慧生活的便利。

(中國時報)

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