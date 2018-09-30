百里侯選戰－英賴力挺鄭朝方 改變新竹縣

2018年09月30日 04:12 中國時報 邱立雅／竹縣報導

行政院長賴清德（中）29日在新竹市長林智堅（左）陪同下，參訪新竹公園麗池園林區。（徐養齡攝）

距離投票日不到60天，百工挺改革列車繼7月全台百工挺改革首站到竹東，29日再駛進湖口，蔡英文總統、行政院長賴清德、台北101董事長張學舜都到場，向鄉親宣傳蔡政府改革方向與目標，同時也替民進黨新竹縣長參選人鄭朝方加油打氣。

拚經濟是最優先工作

「拚經濟是政府最優先的工作。」賴清德表示，蔡政府要求行政院推動各項政策，排除各種投資障礙，解決企業投資最需要的水、電、土地、人力及人才，吸引企業回台加碼投資，同時提出前瞻、5+2等新經濟策略，盼讓經濟更上一層樓。

生醫科技產值力拚破兆

賴清德也向鄉親大力推薦鄭朝方，他認為挺新竹縣跟挺台灣一樣重要，「新竹縣值得更好」，他笑稱看著舞台上的鄭朝方發言相當感動，看出他想要集合有志之士來改變新竹縣，希望大家能支持鄭朝方。

蔡英文表示，新竹縣有很重要的生醫園區與科技園區，未來生醫科技將會成為繼半導體後產值破兆的產業。另外，竹北生醫園區將會有一個台大醫院進駐的大型醫學中心，來照顧鄉親健康。

蔡英文大讚鄭朝方沒有心機算計，一心只想讓故鄉更好。她表示，鄭朝方的競選政見最重要的兩大項包括交通與水岸建設，若鄭朝方順利當選，會跟「長得一樣帥、一樣有衝勁、一樣會做事」的新竹市長林智堅攜手合作。最後她也推薦在場民眾一定要去鄭朝方的競選總部看看，看鄭朝方用氣味、插畫表現的政見。

(中國時報)