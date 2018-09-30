彰縣水井納管 發36張水權狀

2018年09月30日 04:12 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府管制超抽地下水，去年起研擬輔導納管全縣水井，更編列今年度1.8億元補助行政規費，29日彰化縣長魏明谷親自出席溪州鄉武元宮，核發首批36張水權狀給申請戶，並再度闢謠，強調縣府配合中央輔導水井合法化，申請水權狀者無須繳納任何費用。

去年「彰化縣納管水井輔導合法化試辦計畫」，包含履勘、登記費和水權費，每口井規費共2700元，在縣議會引發議員質疑，民眾被當成二等公民、剝兩層皮，當時縣府強調會全額補助，鼓勵民眾踴躍申請納管。

魏明谷表示，經縣府努力向經濟部水利署溝通、爭取，蔡英文總統日前已公開宣布由行政院著手修法，讓農民未來都不用繳水井規費；預計年底前農業用水井水權規費將下降至500元，縣府還是會全額補助。

魏明谷強調，水井進行登記，縣府才能統計數量，了解每年地下水抽水量，掌控地層下陷的速度及未來因應的方式；縣府不會向申請水權狀的民眾收費，領有水權狀才能保障權益、用水更安心。

水利資源處指出，經濟部明年將完成《水利法》修正，屆時地方政府可自行決定不再收取水權規費；針對2014年至2016年間複查完成13萬餘口貼標納管的水井、建立優先輔導清冊，後續將從中擇定1萬口，派員至現場履勘、核發水權狀。

(中國時報)