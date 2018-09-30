老師身教助家扶 學生學樣19年

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中國時報
／嘉市報導

在瑞昱半導體公司擔任銷售總監的蔡鏘河長期捐助家扶中心，去年他在臉書PO文，提及他會捐款給家扶，是效法國中老師、現任嘉義市議員蔡永泉義舉。他從投入職場開始，每年在生日時捐款至少20萬元，19年來已捐出400多萬元。對學生公益之舉，蔡永泉說他毫不知情，指自己只擔任一年永久認養人，對比蔡鏘河捐了10多年，「學生比老師更有心」。

蔡永泉說蔡鏘河是他嘉市輔仁中學的學生， 即使畢業後，蔡鏘河每逢年節都會來拜訪他，師生維持良好互動，卻從不曾聽蔡鏘河提到捐助家扶中心的事，是直到去年蔡鏘河在臉書PO出20面感謝牌照片，還說他會捐助家扶兒，是念書時在蔡永泉家中看到「家扶中心的永久認養人感謝牌」，當時就想效法老師，他才知道學生默默行善這麼多年。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，蔡鏘河近20年透過捐款擔任永久認養人來慶祝他的生日，期間也兩度參加嘉義、南台中家扶舉辦相見歡活動，今年7月3日他生日，甚至一口氣捐了50萬元，為此家扶特地回贈他兩面感謝牌。

沈明彥說，永久認養人只要一次捐款20萬元，就能以定期存款利息長期認養1名貧困兒童，但現在孳息不多，目前多以合併認養方案為主，而家扶永久認養人有4659人次，彰化最多有876人，其次就是嘉義家扶的483人，直言蔡鏘河承師傳愛19年，對家扶兒幫助相當大。

(中國時報)

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