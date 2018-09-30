強調保存文化 饒慶鈴打原民牌

2018年09月30日 04:12 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪（左三）成立3鄉鎮後援會。（楊漢聲攝）

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴29日在參加卑南族花環部落學校「卑南族原住民族教育中心」揭牌儀式，並公布原住民政策要將台東打造成為「原住民文化首都」；民進黨台東縣長參選人劉櫂豪則成立東河鄉、成功鎮、長濱鄉後援會，並表示如當選縣長會將台東打造成圓夢的地方。

饒慶鈴強調，傳承文化的第一步就是「保存」，未來她會盡全力保存各族的原民文化，打造台東成為原住民文化首都，台東是原住民族群最多的縣市，也是原住民人口比例最高的縣市，她會讓台東成為全台最尊重原民文化的縣市。

饒慶鈴也指出，將設立文化資產管理中心，積極保留珍貴的南島文化，，也會善用文化加值，透過創意故事的包裝、行銷，讓原民文化被更多人看見及學習。

饒慶鈴說，未來會大力推廣與執行「部落工作假期」與「部落深度旅遊」，透過各大社群平台吸引外縣市甚至國外背包客前來學習、觀摩，讓部落觀光穩定發展，原民青年得以返鄉就業，穩定部落人口創造永續部落經濟。

劉櫂豪說，今年是他第5次的參選台東縣長，這一路充滿感謝，是非常難得的經驗，因為有大家的愛護與支持，才能夠讓他有這麼完整的歷練，有機會走遍台東每1吋土地，成為一個有同理心與體諒的人，感受各族群間的不同與文化，未來若擔任縣長，一定會打造多元族群都有自信、相互尊重的大家庭。

「十年磨一劍！」劉櫂豪強調，這10幾年來的歷練，讓他從大家眼裡的陌生人到現在被接納成為家人，一路走來非常感恩。一定會貢獻這些年來的經驗，將台東打造成一個每個人都能圓夢的地方。

(中國時報)