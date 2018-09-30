蔡衍明愛心基金會 向佈老志工致敬

「向新北市佈老志工致敬」公益演唱會29日下午在三重綜合體育館演藝廳舉行，歌手錦雯（左一）獻唱到一半走上觀眾席與志工們熱情互動。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

由蔡衍明愛心基金會發起的「向新北市佈老志工致敬」公益演唱會，29日下午在三重綜合體育館演藝廳舉行，邀請南方二重唱等知名歌手熱情開唱，帶來《秋蟬》、《夢田》、《熱情的沙漠》等多首經典歌曲，讓現場800位佈老志工及家屬如癡如醉，度過閒適午後時光。

蔡衍明愛心基金會公益演唱會邁入第6年，今年以「向新北市佈老志工致敬」為主題，邀請南方二重唱、錦雯、馬毓芬、向娃、劉福助、辛龍等歌手獻唱，並由相聲大師宋少卿擔綱主持人，新北市副市長呂衛青、新北市社會局長張錦麗、蔡衍明愛心基金會主任周哲仁、新北市議員蔡明堂、寶石建設總經理陳汪全等人皆到場與志工同樂。

宋少卿開場便以幽默詼諧的談話風格，逗得現場觀眾笑聲不斷，率先登場的南方二重唱獻唱《秋蟬》、《夢田》等經典校園民歌，讓許多佈老志工回憶頓湧，當場跟著合唱，接力上場的錦雯、馬毓芬等人也展現精湛歌藝，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

周哲仁表示，基金會長期關注志願服務及弱勢關懷，2013年起每年舉辦公益演唱會，以經典老歌獻給為長者付出的佈老志工，希望讓佈老志工的熱情和友善散播到社會上每個角落，讓社會更溫暖。

呂衛青說，新北市2013年10月首創「佈老時間銀行」，到今年8月為止已有2651位佈老志工投入服務，受服務長輩人數達3688位，累計存下的服務時數近30萬小時，感謝佈老志工投入，讓長者能在地安老，也為自己和家人未來的長照需求提前準備。

(中國時報)

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