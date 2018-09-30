全民運動會開幕 嗨翻山城

全民運動會在苗栗巨蛋體育館開幕，各縣市吉祥物齊聚苗栗舞動，熱鬧中洋溢青春活力。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

2018全民運動會29日在苗栗巨蛋體育館開幕，22縣市代表隊近萬名選手將展開為期6天的競技，開幕式精彩演出結合在地與科技，營造熱情活潑、圓滿和諧及勝利成功的苗栗新形象。行政院長賴清德與蔡英文總統先後到場，為選手加油打氣，3萬觀眾嗨翻山城。

大會主席賴揆鼓勵大家多從事能凝聚國人向心力的體育運動。蔡英文則強調，政府近年推動很多扶持體育運動方案，以提升國人健康，此次選手從10歲到91歲都有，名副其實是全民運動，她希望大家在認識更多運動的同時，喜歡運動、從事運動更要認真運動，也藉此感受苗栗人文風情。

縣長徐耀昌表示，這是他4年任內主辦層級最高、最大型的綜合性賽事，縣府團隊感到榮幸也戰戰兢兢，籌備處自去年10月就揭牌運作，訂定主題為「全民體育、躍動苗栗」後，總動員籌辦各項任務，要讓選手賓至如歸，以最佳的狀態迎接挑戰。

開幕典禮表演節目以「萌、創、撼、美」為4大主軸，展現山城的活力、熱情和硬頸精神。創新由萌萌舉牌天團打頭陣，小朋友帶領各縣市代表隊進場，結合科技以無人機化身精靈舞者，首創室內表演秀引燃聖火，噱頭十足。「選手之夜」則有金曲歌王蕭煌奇、台語歌王翁立友、在地原住民亦帆、饒舌天團頑童MJ116接力演出，女神田馥甄壓軸，最後由縣長率同主管、吉祥物貓裏喵和代言人A-Team為選手加油。

(中國時報)

蔡衍明愛心基金會 向佈老志工致… 國會男神陪盧秀燕掃街拉票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。