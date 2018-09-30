全民運動會開幕 嗨翻山城

2018年09月30日 04:12 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

2018全民運動會29日在苗栗巨蛋體育館開幕，22縣市代表隊近萬名選手將展開為期6天的競技，開幕式精彩演出結合在地與科技，營造熱情活潑、圓滿和諧及勝利成功的苗栗新形象。行政院長賴清德與蔡英文總統先後到場，為選手加油打氣，3萬觀眾嗨翻山城。

大會主席賴揆鼓勵大家多從事能凝聚國人向心力的體育運動。蔡英文則強調，政府近年推動很多扶持體育運動方案，以提升國人健康，此次選手從10歲到91歲都有，名副其實是全民運動，她希望大家在認識更多運動的同時，喜歡運動、從事運動更要認真運動，也藉此感受苗栗人文風情。

縣長徐耀昌表示，這是他4年任內主辦層級最高、最大型的綜合性賽事，縣府團隊感到榮幸也戰戰兢兢，籌備處自去年10月就揭牌運作，訂定主題為「全民體育、躍動苗栗」後，總動員籌辦各項任務，要讓選手賓至如歸，以最佳的狀態迎接挑戰。

開幕典禮表演節目以「萌、創、撼、美」為4大主軸，展現山城的活力、熱情和硬頸精神。創新由萌萌舉牌天團打頭陣，小朋友帶領各縣市代表隊進場，結合科技以無人機化身精靈舞者，首創室內表演秀引燃聖火，噱頭十足。「選手之夜」則有金曲歌王蕭煌奇、台語歌王翁立友、在地原住民亦帆、饒舌天團頑童MJ116接力演出，女神田馥甄壓軸，最後由縣長率同主管、吉祥物貓裏喵和代言人A-Team為選手加油。

(中國時報)