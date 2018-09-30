國會男神陪盧秀燕掃街拉票

2018年09月30日 04:12 中國時報 林欣儀 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

超人氣「國會男神」助攻！國民黨台中市長參選人盧秀燕29日請來立委蔣萬安扮演「半日助選員」，一大早蔣萬安即擔任直播小編、陪盧秀燕到向上市場掃街拜票，接著又陪同盧參加烏日聯絡處成立造勢活動，獲得民眾熱情相挺。

蔣萬安一早低調出現在向上市場，穿上工作背心、戴著帽子，更首度拿起器材、為盧秀燕拜票行程直播，並與盧秀燕向選民拜票，受到攤商與民眾熱情歡迎，還有攤商送上鳳梨祝福，盧秀燕、蔣萬安也透過市場廣播系統向民眾問好。

「盧秀燕、凍蒜！」蔣萬安接著陪盧秀燕到烏日參加聯絡處成立造勢活動，吸引許多婆婆媽媽搶著跟他合照，也拉高盧秀燕人氣，現場氣氛熱絡。盧秀燕說，自己是烏日媳婦，盼鄉親力挺，讓「烏日要出市長！」

盧秀燕指出，對手林佳龍未顧及鄉親意見、就想把肉品市場設在烏日，自己若當選，一定尊重各區意見、尋求可行方案；林佳龍就任後只在烏日蓋鐵皮屋當會展中心，若當選一定在烏日興建國際級會展中心。

市府則回應，肉品市場興建案會兼顧綠能、環保與生態、教育等功能，帶動地方發展、增加就業機會；林佳龍提出烏日、水湳「雙會展中心」計畫，已獲蔡英文總統支持，目前送中央審議、即將核定。

國民黨台中市北區市議員參選人陳政顯29日成立競選總部，盧秀燕、蔣萬安也前往力挺，上千支持者擠爆會場。陳政顯說，他近20年來在基層耕耘，了解地方需求，若當選將繼續帶領青年團隊為地方服務。

(中國時報)