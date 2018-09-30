嘉市金婚禮讚 9旬夫妻愛的親親

2018年09月30日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府29日舉辦「你在我心，風華永在」金婚禮讚活動，上百對結婚逾50年的老夫妻參與，其中婚齡71年，高齡97歲的邱錦明和90歲的太太邱張瓊芳代表接受表揚。面對司儀要求，兩人大方曬恩愛、玩親親，特別是邱張瓊芳始終抓著丈夫的臂膀，兩人堅毅又羞澀的情感展現，連市長涂醒哲、議長蕭淑麗都說好羨慕。

昨計有118對結婚逾50年的阿公、阿嬤和家人參與活動，市府特別邀請6對婚齡最久的長輩上台接受祝福，涂醒哲贈送每對金婚夫婦禮金600元和印有夫妻兩人照片的抱枕，讓老伴可以「攬牢牢」，其中邱錦明、邱張瓊芳雖坐輪椅現身會場，但兩人以步行上台，全程邱張瓊芳緊抓著邱錦明手臂，展現相互依存70年好情感。

邱錦明行醫多年，70歲才退休，2子1女都是師字輩，2個藥師、1個老師，子女私下透露父母都受日本教育，在家多半由父親主導，但父母開始重聽後，原本逆來順受的母親開始會碎念，兩人偶而會拌嘴，反倒成了老夫妻的生活情趣。

結婚68年的邱又銘和邱謝双鳳是現場婚齡第2長的夫妻，老師退休的邱謝双鳳誇丈夫不菸、不睹、不酒，雖然當年經濟狀況不太好，要養育4名子女很辛苦，但丈夫一切以家庭為重，自己碰到好婆婆，才能養出有才又孝順的4名子女。

涂醒哲說現場結婚60年以上的有44對，「金婚真的很不簡單」，不但兩人都要健康，還要相守一生，並舉他喜愛的《家後》歌曲，指「幸福就是吵吵鬧鬧」。蕭淑麗也說少年夫妻老來伴，走過50年不容易，為每對金婚夫妻獻上無限祝福。

(中國時報)