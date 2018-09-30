基進黨展決心 北高雄服務處成立

基進黨北高雄聯合競選服務處29日成立，現場高喊5席全上。（曹明正攝）

友善列印
中國時報
曹明正／高雄報導

基進黨北高雄聯合競選服務處29日成立，現場超過百位支持者加油，本土社團台灣南社、台灣獨立建國聯盟等團體到場力挺，基進黨有5人投入11月的高雄巿議員選舉，都被歸為年輕世代，對於選戰也展現企圖，喊出5席全上。

台灣南社社長翁銘章說，雖然資源拮据，但基進黨選擇走一條困難的路，令人佩服。前社長韓明榮則說，太陽花運動前，這群年輕人就已喊出「自己的國家自己救、青年奪權爭未來」，雖然還沒能成功入政，但已經成長、茁壯。

旗鼓鹽巿議員參選人洪正說，投入選舉是因為台灣人民必須從政治改造做起，才能有好日子過，因此他與伙伴們創辦高雄好過日協會，並發表豐碩的城市政策研究，這是對高雄、對自己生活的這座城市的許諾。

在左楠參選的李欣翰表示，即使在體制的高牆外吶喊，能改變的依然有限，但如能有那麼一點可能進入政治領域，用青年們對價值堅定的捍衛、對改革誠摯的熱忱，政治還是有可能屬於平凡的你我，而不是壟斷在政富二代。

投入三民區選戰的陳柏惟強調，基進黨的入政，不只要衝破眼前、可觸卻不可及的那堵高牆；更重要的是，台灣的政治必須要有一支從基層紮根起的獨派政黨，才能在本土勢力全面執政後，成為繼續往前進的第2隻腳。

(中國時報)

嘉市金婚禮讚 9旬夫妻愛的親親 竹市麗池林區開放 賴揆讚很超值

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。