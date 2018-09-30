基進黨展決心 北高雄服務處成立

2018年09月30日 04:12 中國時報 曹明正／高雄報導

基進黨北高雄聯合競選服務處29日成立，現場超過百位支持者加油，本土社團台灣南社、台灣獨立建國聯盟等團體到場力挺，基進黨有5人投入11月的高雄巿議員選舉，都被歸為年輕世代，對於選戰也展現企圖，喊出5席全上。

台灣南社社長翁銘章說，雖然資源拮据，但基進黨選擇走一條困難的路，令人佩服。前社長韓明榮則說，太陽花運動前，這群年輕人就已喊出「自己的國家自己救、青年奪權爭未來」，雖然還沒能成功入政，但已經成長、茁壯。

旗鼓鹽巿議員參選人洪正說，投入選舉是因為台灣人民必須從政治改造做起，才能有好日子過，因此他與伙伴們創辦高雄好過日協會，並發表豐碩的城市政策研究，這是對高雄、對自己生活的這座城市的許諾。

在左楠參選的李欣翰表示，即使在體制的高牆外吶喊，能改變的依然有限，但如能有那麼一點可能進入政治領域，用青年們對價值堅定的捍衛、對改革誠摯的熱忱，政治還是有可能屬於平凡的你我，而不是壟斷在政富二代。

投入三民區選戰的陳柏惟強調，基進黨的入政，不只要衝破眼前、可觸卻不可及的那堵高牆；更重要的是，台灣的政治必須要有一支從基層紮根起的獨派政黨，才能在本土勢力全面執政後，成為繼續往前進的第2隻腳。

(中國時報)