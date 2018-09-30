戒酒馬拉松 關山員警奪冠

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中國時報
／台東報導

台東縣政府推動「大家來節酒、健康久久久」，持續營造節酒生活文化、警政單位除加強酒駕執法外，為了協助高度可能有酒癮的民眾戒酒，更推出「戒酒馬拉松」的具體活動，關山警察分局包辦「戒酒馬拉松，協力天團」第1及第3名！

台東縣政府自7年前即推動「大家來節酒、健康久久久」的活動，期間至少協助數百名縣民脫離酒精的泥沼，不僅讓自己身體健康，也重拾與家人間的歡樂生活。警方還提供酒測器，讓參加戒酒馬拉活動民眾測試，再由衛生局登記測試值。

今年戒酒馬拉松活動，關山警察分局包辦該活動「協力天團」的第1及第3名，由台東縣長黃健庭頒獎，獎項由關山分局分局長蔡耀順接受。

關山警分局表示，所謂「預防勝於治療」警方取締酒駕是手段，防制交通事故維護民眾行的安全是最終目的，透過戒酒馬拉松活動，也可達到預防酒駕及事故發生的效果，也減少因飲酒而引發的治安事故。

台東縣政府結合衛生局酒癮戒治服務，建置24小時免費0800500950戒酒服務專線，報名領取戒酒手冊自主管理者，於停酒滿7天、14天、21天及滿月時，依序給予不同的獎勵，經統計停酒超過90天且呼氣酒測均無測出酒精濃度參賽者，每名可獲2000元獎金，停酒最多天者可獲得50000元之獎金。

（飲酒過量有害身體健康）

(中國時報)

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