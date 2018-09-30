學生程式設計賽 我奪世界冠軍

2018年09月30日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市板橋高中學生蔡旻諺、林栢瑋與高雄中學學生鄭天鈞組隊，29日赴澳洲參加2018國際學生程式設計競賽（ISSC），3人展現出平時訓練成果，一路過關斬將打敗來自其他國家的優秀選手，一舉奪得世界冠軍，消息傳回台灣，師生們同感榮耀。

教育部資訊及科技教育司指導中華民國電腦學會，於今年8月份舉辦「全國青年程式設計競賽」，蔡旻諺、林栢瑋、鄭天鈞共同組隊參賽，奪得第1名佳績，再經由板橋高中老師郭兆平持續培訓，赴澳洲參加世界競賽。

板橋高中表示，蔡旻諺畢業於江翠國中，2年前放棄台北市前3志願，選擇就讀板橋高中數理資優班，因為修習數學專題課程，對「遞迴」相關題目非常擅長；林栢瑋畢業於溪崑國中，專攻邏輯分析與思考型的題目，2人為同班同學，平常在班上會一起研究魔術方塊，甚至於假日都會相約練習題目。

2人於106學年度分別獲新北市資訊科學能力競賽第1名、第2名佳績，蔡旻諺更已獲得台大、清大等資工科系推薦入學的資格。

蔡旻諺、林栢瑋說，高一時曾參加與輔大合作的「程式設計先修班」，並考過大學程式設計先修檢測（APCS），已能運用C語言、C++及Python來解決問題，培養了良好的程式設計能力，他們鼓勵鼓勵學弟妹多參加資訊科學相關競賽及APCS檢測。

板橋高中指出，訓練過程中，隨時開放電腦教室供選手自主討論與練習，並提供學習的指引與資源，平時練習與默契，是奪牌的重要關鍵。

(中國時報)