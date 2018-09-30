桃防災教育館啟用 VR體驗滅火

2018年09月30日 04:12 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園消防訓練中心暨防災教育館29日揭幕啟用，1、2樓防災教育館有結合火場滅火VR遊戲、煙霧體驗室、地震平台等寓教於樂的遊戲區，10月2日正式營運後免費參觀，3樓則是消防人員訓練空間，希望將災害應變知能傳達給民眾，也讓打火弟兄透過扎實訓練，因應火場瞬息萬變。

特別的是，場館入口處有新屋大火殉職英勇警消的紀念牆，家屬也受邀出席典禮，和市長鄭文燦共同揭幕，鄭強調要記取教訓，感念勇消的犧牲，他表示在新屋大火之後，桃園消防人數增加逾4成，消防預算也從19億元提高到26億元，幅度冠六都，訓練上更落實資深帶領資淺的合作編組方式，加強新進消防人員技能，向打火弟兄喊話：「英勇是消防員的本色，安全是唯一的守則」呼籲努力值勤時，也要保護自身安全。

1、2樓防災教育館規畫自然災害、安全的家、消防勇士等5大展區，像是兒童AR繪畫消防車，可讓學童繪製的消防、救護車，掃描投影到大螢幕前往桃園各處救災；CPR結合AR即時回饋可檢測動作是否正確給予分數；居家安全解謎闖關則是消防版的密室逃脫；學童更能穿上消防衣化身小小消防員，模擬駕駛消防車、實際射水體驗滅火，其他還有煙霧室跟地震平台，體驗火場和地震，從中學習如何應變。

鄭文燦期許運用VR科技、互動體驗等裝置，配合校外教學，讓更多市民、學童了解颱風、地震、土石流等自然災害，也提高對減災、防災、救災重要性的認知意識，更希望透過戶外繩索、多功能高低救助訓練塔、極限健身房、耗氧訓練室、密室濃煙空間等，加強消防員平時訓練、累積實力，保障打火英雄的生命安全。

(中國時報)