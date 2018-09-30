南市長給問嗎 4人挑戰辛辣考題

2018年09月30日 04:12 中國時報 程炳璋／台南報導

民間團體29日舉辦「台南市長給問嗎?」活動，6位市長參選人除無黨籍林義豐、陳永和未到場，其餘4位包括國民黨高思博、民進黨黃偉哲、無黨籍蘇煥智及許忠信，都到場接受現場人士的辛辣提問，黃偉哲被問到大創案時強調， 他絕未涉入也未收賄，將對惡意指控者提告。

主辦單位3個月前就在網路上徵集網友題目，在網友提出的50多個題目中，選出經過百人連署的25題，將這些題目放上網路，要求6位台南市長參選人作答，並邀請參選人29日到活動現場抽題，接受民眾與網友當面提問。

黃偉哲與許忠信抽中大眾運輸問題。黃指出捷運是解決台南塞車的方式之一，地方政府該積極介入的是路線核定過程，未獲社區居民同意，就會建議更改路線。許贊成蓋捷運，但認為不該放在舊市區，而是作為連結府城、南科與高鐵沙崙站。

黃偉哲並被網友重提大創案，他強調是單方面的指控，他絕未涉入也沒有收賄，對於惡意指控將提告。

蘇煥智被問到文化觀光與國土環境問題，他直言前台南市長賴清德推動的觀光成效不及格，台南觀光要成為國際級別，要先解決停車問題。對龍崎區的事業廢棄物掩埋場表達從頭到尾都反對的立場，並指賴清德已是行政院長，大可以撤銷這項設置案。

高思博回答現場民眾提問的宗教環保議題時，他說自己是傳統主義者，贊成設環保香爐，但如用焚化爐去集中燒金紙，感覺這樣不OK。對性平議題明確表達公投時將會反對同婚修入民法。

高思博回應慰安婦與國軍八三一問題時，覺得重點在有無被脅迫或欺騙，強調慰安婦是聯合國認證的軍方性奴隸，與國軍八三一的情況不同。

未到的的陳永和認為，活動非同台辯論，與他的期待不符而拒絕；林義豐則認為，提問內容均是要求他背書，但他在選上前無法承諾而拒絕，兩人也未回答網路題目。

(中國時報)