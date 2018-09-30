心臟學問大 專家傳授養心攻略

2018年09月30日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

心血管疾病是全球生命的頭號殺手，每年約1700萬人因心血管疾病離世，旺旺中時368健康講堂與花蓮慈濟醫院合作，29日邀請心臟內科主任陳郁志、醫師蔡文欽暢談「養心攻略」，從心律不整、急性冠心病談起，提醒民眾千萬不可輕忽季節變換時，可能出現心血管疾病的威脅。

「心臟跳動又快又亂，還會胸悶、顫抖、喘不過氣要注意！」蔡文欽指出，心律不整就是心臟跳動不規律，太快、太慢或忽快忽慢，其中又以心室上頻脈、心房撲動、心房顫動較常見，和一般人相比，心房顫動的患者中風機率比常人多5倍，且心衰竭和死亡率也較高。

蔡文欽強調，有些心房顫動患者初期都沒有明顯症狀，大多是在中風就醫後才被確診，延誤就醫黃金期。

他說，治療方式以藥物控制及電器燒灼術為主，慈濟醫院最新引進的「冷凍氣囊消融術」利用冷凍的原理，在肺靜脈與心房的交界點，用冷凍低溫的手法畫出阻絕線，將肺靜脈內不正常的傳導線路截斷，將近90%的人可以治癒。

秋冬季是急性心肌梗塞好發季節，也是冠狀動脈血管病變患者一大夢魘，陳郁志表示，病人的心臟會因血液流動不良，導致心肌缺氧，嚴重的甚至導致心肌壞死，其中心絞痛、心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，更是形成猝死的主要原因。

陳郁志提醒民眾，若有持續胸悶、冒汗、想吐，輻射至下巴肩膀等，就該緊急叫救護車送醫，避免自行開車、騎車前往，應儘早做心電圖，如為急性心肌梗塞，要在黃金時間內以心導管打通血管。

(中國時報)