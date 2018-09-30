媽媽站台 楊麗環大打親情牌

2018年09月30日 04:12 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長參選人楊麗環29日在中壢舉辦「婦女後援會成立大會」，吸引超過千名婦女到場，楊麗環母親楊李雲前來站台，楊麗環提到自己由母親一手帶大一度哽咽，也感謝母親支持自己參選。

楊麗環表示，大家可以在外打拚，就是家中有母親的支持，因此若當選，將成立「婦女事務局」，會推行婦幼福利，包含幼兒0到7歲專款補助每個月3000元托嬰、托幼和安親。她也喊出生育津貼再加碼，每胎5萬元。楊麗環表示，希望婦女不分黨派大力宣傳，藉由女力大團結，讓唯一的女性市長參選人贏得勝選。

會中楊麗環授旗給10個婦女後援會會長，包含新住民、原住民、客家、青年、企業等婦女後援會到場，展現團結。楊麗環說，自己由母親楊李雲一手帶大。當時決定參選，告知母親時，擔心被母親反對，沒想到母親一口支持，還說若能當選照顧200多萬桃園市民，也是當媽媽值得開心的地方。

楊麗環又說，這陣子雨勢不斷，掃街拜票時，還叮嚀母親好好休息，沒想到母親仍冒著雨勢一起拜票，自己相當感動，也堅定自己要勝選的決心。

國民黨桃園市長參選人陳學聖則針對日前發生的高中生鬥毆事件發表聲明，他說，因學生群毆，讓「教官退出校園」議題再度引發關注，但他認為教官在校園仍是一股穩定的力量，缺乏完善的配套措施下，堅決反對教官退出校園。

(中國時報)