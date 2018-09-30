雲林賽文蛤 科學養出肥甜鮮

2018年09月30日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林區漁會為行銷雲林優質文蛤、促進養殖產業發展，29日與台塑企業在台西鄉共同舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展，透過文蛤比賽與展示活動，建立「雲林文蛤」品牌形象，推廣優質鮮美的雲林文蛤。

「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展29日在台西鄉慈海宮熱鬧登場，由雲林區漁會理事長王溪岸與總幹事林傳育、雲林副縣長丁彥哲、立委張麗善、台塑六輕管理部副總經理陳文仰等人共同主持，現場有美食DIY料理互動教學、台塑農漁輔導成果展等，吸引上千名民眾參與。

此次文蛤比賽共有150名文蛤養殖業者參加，參賽者必須提出食安證明，確保食材安全無虞，評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、活體肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分。

拿下文蛤比賽冠軍的李宗燦有30餘年的文蛤養殖經驗，其文蛤池為生態混養池，配合益生菌減少水質病源菌問題，完全不用藥劑。他表示在高雄科技大學輔導團隊協助下，以科學化管理提升文蛤品質與育成率，讓他的文蛤碩大肥美且安全新鮮。

雲林區漁會總幹事林傳育說，雲林縣為文蛤養殖重鎮，全台養殖文蛤約有6000多公頃，雲林即占3000多公頃，平均年產4萬多公噸居全台之冠，每年創造25億元以上產值，為了打造雲林文蛤品牌形象，特別與台塑企業共同舉辦此次活動。

(中國時報)