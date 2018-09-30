新歷史課綱 新認同衝突的開始

2018年09月30日 04:11 中國時報 主筆室

在民進黨全力操控下，包括引起「去中國化」爭議的高中歷史課綱在內，「十二年國教」新課綱（108課綱）過關，卻引發居禮夫人應否冠夫姓的爭論，顯示社會對教科書課綱修訂的方向並沒有共識，似已注定新課綱顛簸難行的命運。民進黨政府用政治操控手段強行通過新課綱，引發藍營支持者及大陸強烈的反彈，認定民進黨政府企圖建構台獨史觀，未來政黨再次輪替，新政府勢必將以同樣的政治動機與操控手法修改回來，台灣內部的認同爭議只會更尖銳。

教育部自8月中旬起連續召開課審會議，其中社會領域的高中歷史新修定課綱，將現行台灣史、中國史及世界史等3部分的課綱，改成台灣、中國與東亞及世界等3個分域。新課綱將原來中國史獨立成冊的地位，改為「中國與東亞的交會」，中國史被放進東亞史與世界史的脈絡討論，不再有獨立的中國史，反對者指責「去中國化」。

依據教育部的說法，歷史新課綱是以動態的分域架構規畫歷史課程，強調不同分域的互動連結，是為了回應12年國教課綱強調系統思考與解決問題、多元文化與國際理解等核心素養的需要，並非「去中國化」也不是以東亞史取代中國史，而是讓學生對於中國史學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解，讓學生可以本於歷史事實與相關證據所提示的脈絡，客觀認識「中國」的過去和現在，探究其與台灣、東亞、世界的連結，讓歷史教育擺脫特定意識形態或國族觀念的灌輸，成為培養新世代公民素養的學科。

然而，反對課綱修正者卻批評新課綱是文化台獨的推進、是以轉型正義之名打破中華道統及中原文化傳承的史觀，朝向台灣本土史觀及同心圓史觀推動；加強台灣與世界關係的連結與交流，將使台灣獨立於中國歷史之外；以外來政權定位清朝統治與中華民國政府，去除台灣與中國歷史的關係，將台灣史與中國史對立起來；企圖消除青年世代對中國及中華文化的印記與感情，最終建立完整的台獨史觀。

更糟的是，新課綱形同放棄對中華文化及歷史的詮釋權，日後學子對中國五千年歷史將缺乏知識基礎及對話根基；對中國歷史的整體性及時序性缺乏認識、變成以主題式為主的片面理解，造成對歷史事件及人物之因果關係產生極為嚴重的缺漏；而且從東亞史的角度看台灣，正好突顯中華民國在國際上的弱點與無助。

用東亞史範疇書寫中國歷史，必須把蒙古、中亞、日本、朝鮮半島和東南亞歷史全拉進來，但國內學者對東亞史研究較少，實際編寫可能被熟悉日本史的學者所主導，未來高中生對中國歷史的理解，可能偏向日本視角。加上台灣史比重過大，將排擠對中國及世界重大歷史事件的教學。新歷史課綱培育下的年輕人，觀念中將更只有台灣，中國與世界都遠在天邊。台灣地狹人稠，經濟高度成熟，生存發展必須依賴與大陸和世界的連結，年輕人卻只理解自己，不重視大陸和世界，目光如豆的國民是國家正確發展之道嗎？

尤其，新課綱漠視日據時期台民抗日的乙未戰爭、莫那魯道霧社事件及二戰慰安婦血淚史等，以「台灣作為國族主體」角度呈現，論述方式卻對日高度「親善」。這無疑踩了北京的痛腳，大陸國台辦就質疑，新課綱不僅荼毒台灣年輕一代，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸對抗。

回顧近20多年來歷史課綱修訂的爭議，不論是自李登輝的《認識台灣》教科書、陳水扁「95暫綱」與「98課綱」，到今日108課綱，對台灣自身歷史的論述、及台灣史和中國史的連結分歧，社會並沒有共識。如今卻在民進黨威權化的全面執政壓力下過關，新課綱的實施，代表新衝突的開始。

馬英九總統任內並不重視教科書問題，到任期將結束才開始推動課綱微調，注定一事無成。面對台灣內外困境與未來兩岸關係的挑戰，朝野有意競逐2020總統大位者應承諾，當選後將致力於改正錯誤的108課綱，並提出帶領國人走出台灣與中國二分法糾纏，有利兩岸中國人情感與兩岸關係發展的歷史論述。

(中國時報)