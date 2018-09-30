2018年09月30日 04:11 中國時報 主筆室

立法院將審查前瞻治水預算。行政院長賴清德在立院進行的治水報告中，既坦承823水患主因在於強降雨超過排水系統保護標準，也拋出5項新治水舉措，既然如此，早在823水患前就已編訂的前瞻治水計畫，豈有不退回盤點的道理？

檢視賴揆的823水患檢討報告，若以最淺顯方式解釋，就是當前台灣的排水系統，猶如只能裝300c.c.的杯子，硬要倒500c.c.當然滿出來。不幸的是，目前台灣建置的區域排水是以「24小時保護雨量250至300毫米」為標準，只要超標，不淹才怪。

問題來了，行政院在2275億的前瞻二期，針對治水編了593億。但該計畫是在823水災前已編訂，相關防洪標準是設定在「24小時保護雨量250至300毫米」；試問，在有了823的教訓後，治水工程難道還要傻呼呼地照此標準蓋下去？

更進一步說，賴揆亦透過檢討報告提出5項新作為，按理說已送至立院的前瞻計畫就該抽回更新，不然不就是「說一套、做一套」嗎？

舉例說，賴揆提出的第一項治水新作為就是「強化天氣及豪雨預報的精準度」。問題是，目前行政院對改革氣象局有所謂的6年計畫，既然現在發現強化預報是因應水患的關鍵，難道行政院不該修正前瞻，以縮減完成此計畫的時程嗎？

賴揆說，朝野要合作把政治口水轉換成能量共同愛台灣。的確，要治水本來就得下重本，但前提是每分錢都得花在刀口上，既然眼前的前瞻預算已明顯無法因應新局，行政院就該退回重整；若只想挾國會多數硬闖過關，這恐怕就不只是在噴政治口水，而是讓民脂民膏放水流。

(中國時報)