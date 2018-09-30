2018年09月30日 04:11 中國時報 王欽

隨著九合一選舉投票日的臨近，民進黨的選舉壓力也日增，屆時會否如同陳水扁時代那樣，為了動員選民而不惜升級兩岸對抗，很多人都有這樣的擔憂。但從民進黨切割獨派的做法來看，蔡政府應不至於走回陳水扁的老路，畢竟此時的民進黨跟獨派的關係，早就不像過去那樣是分進合擊的合作關係，甚至多少有了一些敵我矛盾。

然而，蔡政府就算沒有挑動兩岸矛盾的主觀意圖，但其實際作為卻仍可能導致同樣的效果。這是因為，隨著大陸惠台政策的不斷出台，愈來愈多台灣民眾已經充分感受到來自大陸的吸引力，這自然會讓蔡政府感受到巨大壓力，為了與大陸抗衡，蔡政府也密集採取措施予以反制，結果就變成兩岸進一步陷入敵意螺旋，矛盾對抗也繼續升級。

如果說之前針對居住證所採取的措施，主要目的還在於蔡政府面對兩岸競爭頹勢的暫時止損，那麼最近針對陸客和陸資來台的限制措施，則更像是主動發出兩記七傷拳，以損害自己的方式為大陸製造障礙。行政院長賴清德決定，將修改《兩岸人民關係條例》中有關陸資來台的違法罰則，將罰鍰金額上限上調至2500萬台幣，並得連續開罰，直至其撤回投資。雖然具體條文是針對違法陸資，但這顯然會造成陸資的恐慌效應，進一步限縮陸資在台經商空間。

最離譜的莫過於內政部有關《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》的修正草案，內文包涵從嚴審核陸客來台，尤其以管制曾任職大陸政治機關者，允許拒絕合法證件，尤其引起爭議。

眾所周知，陸客來台和陸資來台本是有利台灣經濟發展的兩岸開放事項，雖然馬政府時期仍有一些限制和不足，但發展方向終歸是擴大開放，如今兩岸關係不睦，大陸本就有意限縮陸客來台人數，而蔡政府原本可以主動出擊，通過放鬆政策管制，吸引陸客自由行和大陸企業前往台灣投資，從而在兩岸民間交流的進程中獲得一定的主導權，然而結果卻是，蔡政府選擇逆歷史潮流而動，不僅不擴大開放，反而大加限縮。

從大陸的反應來看，蔡政府的做法確實達到了效果。針對居住證的限縮，國台辦發言人批評指出，這是民進黨當局無視台灣同胞的切身利益，不斷進行阻撓和恐嚇，出於一黨之私和不可告人的政治目的，不斷壞台灣同胞的好事，只能進一步喪失人心。而針對後續對陸客和陸資的限制措施，國台辦則加大批判力度，指出蔡政府此舉是大開歷史倒車，而且是「倒行逆施」之舉。

可以看到，蔡政府這種充滿敵意的做法，早已經跟先前強調的不對抗、不挑釁背道而馳，而觀察大陸的反應也可知道，大陸官方已經明顯感受到這種惡意。在此情況下，大陸勢必也會加大反制力度，雙方的敵意只會進一步螺旋式上升，不排除再有更多邦交國與台灣斷交，以展現大陸懲罰蔡政府的意志力。但是，這種做法最終只會讓雙方更無和解的可能。從這個角度看，大陸和台灣官方以及台灣民眾三方，都是這場惡鬥的輸家。解鈴還需繫鈴人，蔡政府在看待大陸惠台政策時，還是應該多一些正面思考，讓兩岸競爭回歸正軌，透過為民眾創造福祉來證明自己的能力。

(中國時報)