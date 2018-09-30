韓國瑜雙語政見很新加坡

2018年09月30日 04:11 中國時報 李允傑

高雄市長參選人韓國瑜民調氣勢逼近陳其邁，民進黨9位立委大陣仗開記者砲轟，質疑韓國瑜的雙語教育政策有意消滅母語。韓國瑜則反駁：「我什麼時候講過消滅母語？母語在家學，經過鑑定之後，我們將來發獎金。」

客觀而言，高雄曾經是全球第3大港灣，如果要重返昔日輝煌，城市定位必須要面向海洋、面向國際！高雄要跟東南亞國家和大陸南部省分做生意（南南合作），一定要像新加坡一樣，成為國際化的都市；而雙語教學是重中之重。

新加坡之所以成為全亞洲最國際化的都市，最重要的基礎就是雙語政策。新加坡建國半世紀，從人口200多萬、人均所得400多美元的城市國家，蛻變為今日亞洲富強之首。2010年外國媒體問李光耀：「您一生覺得最困難的挑戰是什麼？」，他毫不遲疑回答：「推行雙語政策。」

1965年李光耀所面對的新加坡，語言文化四分五裂；國家認同各吹各調。以英文、華文、馬來文、坦米爾語授課的中小學，各自為政，不同種族社會階層涇渭分明，「連唱國歌都沒辦法一起合唱」。李光耀深知語言是決定國家認同與經濟競爭力的關鍵，高舉國際化與國家競爭力的總目標，堅定推動雙語政策。

李光耀克服重重難關，終於在1987年統一語言政策，全國學校以英文為第一語言，母語為第二語文；目標是讓新加坡國民擁有雙語優勢：英語為工作語言，母語為文化與經濟語言。在其回憶錄《我一生的挑戰：新加坡的雙語之路》中，他詳述一路走來的歷程，檢討新加坡人如何以雙語競爭力在國際上取得經濟與政治特殊優勢。

新加坡的雙語政策使得新加坡在國際化發展與傳統文化的保存之間取得平衡。我到李光耀公共政策學院與新加坡科技設計大學演講訪問，書信、公文、海報、演講全使用英文，來聽演講的聽眾有來自歐美、日本和東南亞的教授與國際生。坐計程車時，司機除了英文之外，還會講流利的閩南語和潮州話；知道我從台灣來，車上特別播放江蕙、陳雷等台語經典歌曲。

掌握雙語的競爭優勢，國際知名科技公司和品牌大廠紛紛進駐新加坡，將新加坡作為前進亞洲的樞紐基地。走在街上，到處可見外籍上班族和觀光遊客。新加坡就像亞洲的紐約，是亞洲最繁榮的國際都市。

韓國瑜的競選口號「打造高雄、全台首富」，應該是採取溫和版的新加坡模式，推動雙語教育打開國際化的道路，讓產品賣得出去、人進得來。民進黨在高雄執政20年，過去謝長廷、陳菊都定位高雄是海洋首都，面向海洋、面向國際。平心而論，韓國瑜的雙語教育跟國際化路線恰恰是實現海洋首都的藍圖，民進黨應該大力支持。（作者為新加坡李光耀公共政策學院訪問教授）

(中國時報)