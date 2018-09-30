2018年09月30日 04:11 中國時報 羅智強

最近狂打假新聞的民進黨和蔡英文總統，不知道是不是從海濤法師那裡得來的靈感，看到對民進黨不利的事，就說大家眼睛業障重，一切都是假。

於是乎，「假維拉」正式登板，是繼「國（民黨）維拉」、「共（產黨）維拉」、「馬（英九）維拉」後，民進黨重裝推出的新一代救援王，登板之役，就是「關西機場風波」。

民進黨說假新聞很多，源頭來自大陸，特別是關西機場風波，是「假新聞」逼死大阪處長蘇啟誠。那我先舉發兩個民進黨內「假新聞的中共同路人」，一是基隆立委蔡適應，他說「是大阪辦事處神經慢半拍，該負責任」，還有一位民進黨的不具名人士說「大阪辦事處處長問題最大」。

民進黨的這兩個人，是不是在操作「假新聞」，是不是在跟中共唱和，汙衊中華民國的外交官？蔡英文要檢討假新聞，很好，先要求蔡適應下台，他還有臉當立委嗎？再把這位民進黨內的「不具名人士」揪出來，還蘇啟誠一個公道。

NCC想要管假新聞，就是要把自己當警總，還要祭出最高罰200萬。請問NCC，那如果假新聞來自執政團隊，你們要罰多少錢？一個最基本的矛盾是，憑什麼由NCC決定何謂真假？只有威權國家才會說政府一定是對的。真要講被假新聞攻擊，馬英九總統說第二，相信也沒人敢說第一，還記得《自由時報》曾在頭版造假合成一條不存在的路肩，為的是要誤導民眾馬英九車隊在高速公路上擾民。但馬政府可有像民進黨這樣氣急敗壞，想要控制媒體？說要祭出200萬開罰？

事實上，比假新聞更可怕的是「假政府」。什麼叫假政府？就是講起話來冠冕堂皇、騙死人也不用償命、濫權囂張沒有上限、遇事推諉比誰都快！就像張天欽拿轉型正義幫蘇貞昌助選；就像蔡碧仲幫獨派卡管立功，再去代理花蓮縣長的司馬昭之心；就像謝長廷先切割蘇啟誠，蘇輕生後再來掉淚；就像蔡英文和民進黨的欺世名言「非核不會缺電」、「非核十年不漲電價」、「執政保證陸客來台總量不變」…。

現在台灣人民已經對民進黨的「濫權霸道」很有信心，民進黨執政，國家就是我家，政府就是總部，下台一個張天欽，還有未審即知國民黨公投連署書6成假的中選會陳英鈐；下台一個張天欽，還有囂張恐嚇司法的陳師孟；下台一個張天欽，還有用髒話飆罵公務員的屏東縣發言人黃建嘉；下台一個張天欽，還有被促轉會欽點在立法院當側翼、被網友戲稱「東廠八犬」的8位不知名立委；下台一個張天欽，民進黨還有千千萬萬個張天欽，只是有沒有被錄音的差別。

讓民進黨這個一身假、處處假的假政府來管假新聞？讓「東廠八犬」來把關資訊？只能說，請鬼開藥單哪！

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)